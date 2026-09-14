Το απόλυτο στο πρωτάθλημα η Ρόμα, σκόραραν σε όλα Ίντερ και Ουντινέζε

Με τρεις αγώνες ολοκληρώνεται η 4η αγωνιστική στη Serie A. Στους δύο τελευταίους χρονικά, στο Τορίνο, η ομώνυμη ομάδα φιλοξενεί τη Ρόμα που έχει τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια πρωταθλήματος, όπως και η Ίντερ η οποία υποδέχεται την Ουντινέζε.

Η Ρόμα νίκησε στους 7/9 τελευταίους εκτός έδρας αγώνες της με την Τορίνο.

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 47’ από τη Φιορεντίνα, η Τορίνο έφυγε με τη νίκη από τη Φλωρεντία, σκοράροντας στο 73’ και το 82’. Δεύτερο γκολ για τον διεθνή Σκωτσέζο φορ Άνταμς, (8 τέρματα πέρσι). Τρία ματς στο πρωτάθλημα, ισάριθμα σκορ με 2-1, αυτό ήταν το πρώτο υπέρ της. Ούτε τώρα θα αγωνιστεί ο μέσος Καζαντέι, ενώ εκτός παραμένει από το ξεκίνημα ο Ουρουγουανός τερματοφύλακας Ίσραελ. Τρία στα τρία μετράει στο πρωτάθλημα η Ρόμα, έχοντας αντιμετωπίσει Φιορεντίνα (4-0), Λέτσε (4-0) και Αταλάντα (2-1). Την Πέμπτη αγωνίστηκε στην Κωνσταντινούπολη για την 1η αγωνιστική του Τσάμπιονς Λιγκ, όπου προηγήθηκε στο 39’ και δέχτηκε την ισοφάριση στο 48’ (1-1). Ένα πέναλτι που κέρδισε στο 68’ ακυρώθηκε μετά από έλεγχο στο VAR. Ο 32χρονος μεσοεπιθετικός Ντιμπάλα που στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό ξεκινάει βασικός, ενώ και τα υπόλοιπα μέλη του αρχικού σχήματος βρίσκονταν και πέρσι στον σύλλογο, γεγονός που συμβάλλει σε αυτό το θετικό ξεκίνημα. Στον πάγκο στα τρία τελευταία έμεινε ο μπακ Κουλιεράκης που ήρθε το καλοκαίρι από τη Βόλφσμπουργκ. Η ομάδα του 68χρονου Γκασπερίνι δείχνει ικανή για μία ακόμη επιτυχία. Η Τορίνο μετρά δύο νίκες και μια ήττα, όλα τα ματς με σκορ 2-1.

Όπως και η Ρόμα, έτσι και η Ίντερ έχει το απόλυτο των βαθμών μετά από 3 αγωνιστικές, με θύματα τις Μόντσα (4-1), Κάλιαρι (1-0) και Νάπολι (3-2). Ακολούθησε την Τρίτη η εκτός έδρας ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Τσάμπιονς Λιγκ, παιχνίδι στο οποίο βρέθηκε να χάνει 2-0 στο 23’, πριν μειώσει στο 87’ με τον για πρώτη φορά βασικό φέτος Κάρλος Αουγκούστο. Από το ξεκίνημα της περιόδου απών ο Άγγλος αμυντικός Σπενς. Η Ουντινέζε προηγήθηκε στο 49’ εντός έδρας της Λάτσιο, όμως με γκολ που δέχτηκε στο τελευταίο τέταρτο υπέστη την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα (1-2). Ήταν πάντως το πέμπτο σερί ματς που σκόραρε, όσα και τα παιχνίδια που έχει δώσει, συμπεριλαμβανομένων αυτών για το Κύπελλο επί των Πάντοβα (1-0) και Βενέτσια (2-1). Τραυματίστηκε και θα απουσιάσει ο μέσος Πιοτρόφσκι (1 γκολ).

Οι δύο ομάδες βρήκαν δίχτυα σε όλα τα ως τώρα παιχνίδια τους, με τη γηπεδούχο να δέχεται γκολ και στις 4/6 τελευταίες φορές που φιλοξένησε την αποψινή της αντίπαλο.

630. ΤΟΡΙΝΟ - ΡΟΜΑ 2&G 3,10

657. ΙΝΤΕΡ - ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 1&G 2,60