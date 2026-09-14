«Επέστρεψε στην Χάποελ ο Καμπόκλο - Αυτό είναι το συμβόλαιο του»

Σύμφωα με ισραηλινά μέσα η Χάποελ Τελ Αβίβ επανέφερε τον Μπρούνο Καμπόκλο, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με τον Βραζιλιάνο έναντι 1,5 εκατ. δολαρίων ετησίως

Στην Χάποελ Τελ Αβίβ επέστρεψε ο Μπρούνο Καμπόκλο. Σύμφωνα με ισραηλινά Μέσα ο Βραζιλιάνος ψηλός υπέγραψε διετές συμβόλαιο έναντι 1,5 εκατ. δολαρίων ετησίως ενισχύοντας σημαντικά τη φροντ λάιν της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη ενόψει της νέας σεζόν.

Τον περασμένο Ιανουάριο είχε αποχωρήσει από τη Χάποελ, όταν συμφώνησε με τη Ντουμπάι. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, στο πλαίσιο εκείνης της συμφωνίας η ισραηλινή ομάδα συνέχισε να καλύπτει 500.000 δολάρια από τις αποδοχές του, ενώ η Ντουμπάι κατέβαλε τα υπόλοιπα 800.000 δολάρια.