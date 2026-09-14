GAC AION: Η παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων αλλάζει γεωγραφία (pics)

Οι αναδυόμενες αγορές αποκτούν μεγαλύτερο βάρος στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, καθώς η διαθεσιμότητα πιο προσιτών μοντέλων, η τοπική παραγωγή και η ενίσχυση των δικτύων πωλήσεων και υποστήριξης διευρύνουν σταδιακά το αποτύπωμα των EV σε όλο τον κόσμο.



AION V Η ηλεκτροκίνηση με έμφαση στους χώρους, στην άνεση και στο ταξίδι.

AION UT Η ηλεκτροκίνηση που πλησιάζει την καθημερινή ζωή της πόλης.

«Η ηλεκτροκίνηση δεν αποτελεί πλέον υπόθεση αποκλειστικά της Κίνας, της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ανάπτυξη αποκτά πλέον ευρύτερο γεωγραφικό αποτύπωμα και μαζί του μία νέα επιχειρηματική σημασία»

Στιγμιότυπο παγκόσμιας αγοράς

20+ εκατ. 1 στα 4 2 εκατ. 55 εκατ. παγκόσμιες πωλήσεις EV το 2025 νέα αυτοκίνητα που πωλήθηκαν ήταν ηλεκτρικά πωλήσεις EV εκτός Κίνας, Ευρώπης και ΗΠΑ εκτιμώμενες ετήσιες πωλήσεις EV έως το 2035

Νέες αγορές μπαίνουν δυναμικά στο παιχνίδι

Η εικόνα της παγκόσμιας αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων το 2026 έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο επειδή οι πωλήσεις συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά κυρίως επειδή αλλάζει η γεωγραφία αυτής της ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Global EV Outlook 2026 του International Energy Agency, οι παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια οχήματα το 2025, καταγράφοντας αύξηση περίπου 20% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Πλέον, ένα στα τέσσερα καινούργια αυτοκίνητα που πωλούνται παγκοσμίως είναι ηλεκτρικό.

Η Κίνα εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο, με περισσότερα από 13 εκατομμύρια οχήματα το 2025 και περίπου έξι στα δέκα EV που πωλήθηκαν παγκοσμίως. Παράλληλα, η Ευρώπη επέστρεψε σε ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης, με τις πωλήσεις να αυξάνονται περισσότερο από 30% και να φθάνουν τα 4,2 εκατομμύρια αυτοκίνητα, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες η αγορά υποχώρησε ελαφρά, παραμένοντας κοντά στο 1,5 εκατομμύριο οχήματα.

Η μεγαλύτερη μεταβολή, όμως, παρατηρείται πέρα από αυτές τις τρεις παραδοσιακά μεγάλες αγορές. Οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον υπόλοιπο κόσμο έφθασαν περίπου τα 2 εκατομμύρια οχήματα το 2025, αυξημένες σχεδόν κατά 50% σε σχέση με τα 1,3 εκατομμύρια του 2024. Περισσότερες από τις μισές από αυτές τις πωλήσεις πραγματοποιήθηκαν σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, όπου σε αρκετές περιπτώσεις τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είχαν ήδη ξεπεράσει το 10% των συνολικών πωλήσεων νέων οχημάτων.

Η προσιτή ηλεκτροκίνηση γίνεται μέρος της εξίσωσης

Στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες εκτός Κίνας, οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά περίπου 80% το 2025, πλησιάζοντας τα 1,2 εκατομμύρια οχήματα. Το International Energy Agency συνδέει ένα σημαντικό μέρος αυτής της αύξησης με την ευρύτερη διαθεσιμότητα περισσότερο προσιτών ηλεκτρικών μοντέλων.

Παράλληλα, πολιτικές ενίσχυσης της ηλεκτροκίνησης, φορολογικά κίνητρα και διαφοροποιήσεις στους εισαγωγικούς δασμούς έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη της αγοράς σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Λατινικής Αμερικής.

Σε αγορές όπως η Ταϊλάνδη και η Ινδονησία, τα μέτρα δεν περιορίζονται μόνο στην ενθάρρυνση της ζήτησης, αλλά έχουν σχεδιαστεί επίσης ώστε να προσελκύσουν παραγωγή και συναρμολόγηση ηλεκτρικών οχημάτων σε τοπικό επίπεδο.

Η τάση αυτή έχει σαφή επιχειρηματική σημασία. Όσο η παραγωγή και η εφοδιαστική αλυσίδα αποκτούν περισσότερο περιφερειακό χαρακτήρα, τόσο αυξάνεται η δυνατότητα των κατασκευαστών να διαθέτουν αυτοκίνητα σε νέες αγορές με ανταγωνιστικότερο κόστος, μικρότερους χρόνους προσαρμογής και μεγαλύτερη εγγύτητα στις ανάγκες του τοπικού καταναλωτή.

Από τα 21 στα 55 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Οι προβλέψεις του International Energy Agency δείχνουν ότι η τάση αυτή βρίσκεται ακόμη σε σχετικά πρώιμο στάδιο. Με βάση το Stated Policies Scenario του οργανισμού, οι ετήσιες πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων εκτιμάται ότι μπορούν να αυξηθούν από περίπου 21 εκατομμύρια το 2025 σε 55 εκατομμύρια έως το 2035.

Ένα μεγάλο μέρος αυτής της ανάπτυξης αναμένεται να προέλθει από αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες. Η αγορά, επομένως, φαίνεται ότι οδεύει προς ένα μοντέλο στο οποίο δεν θα υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση.

Στις ώριμες αγορές, όπου ο καταναλωτής έχει ήδη στη διάθεσή του μεγάλη επιλογή ηλεκτρικών μοντέλων, η συζήτηση μετακινείται σταδιακά από την αυτονομία προς τη συνολικότερη εμπειρία χρήσης. Η ταχύτητα φόρτισης, η ασφάλεια, οι ψηφιακές υπηρεσίες, η τεχνολογία της καμπίνας και το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας αποκτούν όλο και μεγαλύτερο βάρος στην τελική επιλογή.

Σε νεότερες αγορές ηλεκτροκίνησης, η τιμή αγοράς και η πρακτική αυτονομία παραμένουν συχνά περισσότερο καθοριστικοί παράγοντες. Εξίσου σημαντική, όμως, είναι η εμπιστοσύνη του αγοραστή ότι το αυτοκίνητο που επιλέγει μπορεί να συντηρηθεί και να υποστηριχθεί σωστά στην τοπική αγορά.

Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, με άλλα λόγια, παύει σταδιακά να αξιολογείται ως ένα μεμονωμένο τεχνολογικό προϊόν. Η αξία του συνδέεται πλέον εξίσου με το οικοσύστημα που το συνοδεύει.

Τι σημαίνει η αλλαγή για κατασκευαστές και διανομείς

Για τις αυτοκινητοβιομηχανίες, η διεύρυνση της αγοράς δημιουργεί μία διαφορετική πρόκληση. Η διεθνής παρουσία δεν αρκεί από μόνη της. Ένα μοντέλο που προορίζεται για διαφορετικές περιοχές του κόσμου θα πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί σε διαφορετικές συνθήκες οδήγησης, θερμοκρασίας, φόρτισης και καθημερινής χρήσης.

Παράλληλα, το προϊόν πρέπει να υποστηρίζεται από οργανωμένο δίκτυο, εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό, διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και σαφείς διαδικασίες εγγύησης και aftersales υποστήριξης. Αντίστοιχα, από την πλευρά του καταναλωτή, η επιλογή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου γίνεται πλέον πιο σύνθετη και ταυτόχρονα πιο ώριμη.

Η τιμή αγοράς και η ονομαστική αυτονομία δεν αρκούν από μόνες τους για μία ολοκληρωμένη σύγκριση.

Το πραγματικό κόστος ιδιοκτησίας, η δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι ή στο δημόσιο δίκτυο, ο χρόνος φόρτισης, η κάλυψη της εγγύησης και η πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένο service αποτελούν πλέον μέρος της ίδιας απόφασης. Και ακριβώς επειδή οι ανάγκες των αγορών δεν είναι ίδιες, δεν είναι ίδιες ούτε οι ανάγκες των ανθρώπων που επιλέγουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Η διαθεσιμότητα αποκτά τη δική της σημασία

Παράλληλα με τη δυναμική ανάπτυξη της AION στην ελληνική αγορά και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής της παρουσίας, ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η δυνατότητα άμεσης διαθεσιμότητας των μοντέλων της. Σε μια περίοδο κατά την οποία ο χρόνος παράδοσης μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την απόφαση αγοράς ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, η AION μπορεί να ανταποκρίνεται σε σύντομους χρόνους, ακόμη και σε παραγγελίες με συγκεκριμένες επιλογές εξοπλισμού και διαμόρφωσης. Η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη αξία για όσους εξετάζουν την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου μέσα στους επόμενους μήνες και επιθυμούν να αξιοποιήσουν εγκαίρως τα διαθέσιμα κίνητρα του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στη νέα πραγματικότητα της ηλεκτροκίνησης

Καθώς το κοινό των EV διευρύνεται, μεγαλώνει μαζί του και το εύρος των πραγματικών αναγκών που καλούνται να εξυπηρετήσουν τα ίδια τα αυτοκίνητα.

Ο άνθρωπος που αναζητά ένα ηλεκτρικό SUV για την οικογένεια, τα καθημερινά χιλιόμετρα και τα μεγαλύτερα ταξίδια δεν έχει τις ίδιες προτεραιότητες με εκείνον που θέλει ένα ευέλικτο αυτοκίνητο για την πόλη, χωρίς όμως να αισθάνεται ότι περιορίζεται από τις διαστάσεις ή την αυτονομία του.

Σε αυτή τη διαφοροποίηση έρχονται να απαντήσουν το AION V και το AION UT, τα δύο αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα με τα οποία η GAC AION αναπτύσσει σήμερα την παρουσία της και στην ελληνική αγορά.



AION V AION UT Χαρακτήρας Ηλεκτρικό SUV με έμφαση στην άνεση, στους χώρους και στην πολυχρηστικότητα. Compact ηλεκτρικό hatchback με ευρωπαϊκό προσανατολισμό και καθημερινή αστική ευελιξία. Ενδεικτική τοποθέτηση Για όσους θέλουν ένα EV που να εξυπηρετεί πόλη, οικογένεια και ταξίδι. Για όσους θέλουν ένα EV κοντά στην καθημερινή πόλη, χωρίς να θυσιάζουν χώρους και ουσιαστική αυτονομία.

AION V: ένα ηλεκτρικό SUV για την καθημερινότητα, αλλά και για το ταξίδι

Το AION V είναι ένα αυτοκίνητο που δείχνει στην πράξη πόσο έχει ωριμάσει η ηλεκτροκίνηση τα τελευταία χρόνια.

Με αυτονομία έως 510 χιλιόμετρα κατά WLTP και δυνατότητα ταχείας φόρτισης της μπαταρίας από 10% σε 80% σε 24 λεπτά, μπορεί να καλύψει με άνεση τις καθημερινές μετακινήσεις μιας οικογένειας, αλλά και να βγει από τα όρια της πόλης χωρίς το ταξίδι να μετατρέπεται σε μία διαρκή άσκηση υπολογισμού της επόμενης φόρτισης.

Στο AION V αυτό γίνεται αισθητό και μέσα στην καμπίνα.

Οι γενναιόδωροι χώροι, το μεταξόνιο των 2.775 mm, η δυνατότητα διαφορετικών διαμορφώσεων των καθισμάτων και η ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτικότητα δημιουργούν ένα SUV που έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται πραγματικά και όχι απλώς για να εντυπωσιάζει με τις διαστάσεις ή τον τεχνολογικό του εξοπλισμό.

Η τεχνολογία είναι παρούσα σε μεγάλο βαθμό, χωρίς να χρειάζεται να βρίσκεται διαρκώς στο προσκήνιο. Το σύστημα ADiGO 5.0, η μεγάλη κεντρική οθόνη, οι λειτουργίες συνδεσιμότητας και τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού έχουν μεγαλύτερη σημασία όταν κάνουν την καθημερινή χρήση πιο απλή, περισσότερο διαισθητική και τελικά πιο ανθρώπινη.

Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια, με αξιολόγηση πέντε αστέρων στις δοκιμές Euro NCAP, επτά αερόσακους και την τεχνολογία Magazine Battery 2.0.

«Για μία αγορά όπως η ελληνική, όπου το αυτοκίνητο παραμένει για πολλούς ανθρώπους μέσο που πρέπει να εξυπηρετεί ταυτόχρονα την πόλη, την οικογένεια, τις διακοπές και το μεγάλο ταξίδι, αυτή η συνολική χρηστικότητα έχει ιδιαίτερη σημασία.»

AION UT: η ηλεκτροκίνηση πιο κοντά στην καθημερινή ζωή

Αν το AION V εκφράζει την πλευρά της ηλεκτροκίνησης που αναζητά περισσότερους χώρους, άνεση και δυνατότητα ταξιδιού, το AION UT πλησιάζει ένα διαφορετικό και δυνητικά πολύ μεγαλύτερο κοινό.

Πρόκειται για ένα compact ηλεκτρικό hatchback που έχει σχεδιαστεί με έντονο ευρωπαϊκό προσανατολισμό και με μία φιλοσοφία που δίνει ιδιαίτερη σημασία στην καθημερινότητα μέσα στην πόλη, χωρίς να περιορίζεται σε αυτήν.

Οι εξωτερικές του διαστάσεις το κρατούν ευέλικτο εκεί όπου αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία, στην πυκνή αστική κυκλοφορία, στους στενότερους δρόμους και στο παρκάρισμα.

Την ίδια στιγμή, το μεταξόνιο των 2.750 mm δημιουργεί ένα εσωτερικό που δεν ακολουθεί την κλασική λογική ενός μικρού αυτοκινήτου και προσφέρει χώρους που δύσκολα περιμένει κανείς κοιτάζοντάς το εξωτερικά.

Με αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα κατά WLTP και δυνατότητα ταχείας φόρτισης από 30% σε 80% σε περίπου 24 λεπτά, το AION UT ξεπερνά την παλαιότερη αντίληψη ότι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης πρέπει αναγκαστικά να περιορίζεται σε μικρές καθημερινές αποστάσεις.

Σε μία χώρα όπως η Ελλάδα, όπου το ίδιο αυτοκίνητο καλείται συχνά να εξυπηρετήσει μια εκδρομή, ένα Σαββατοκύριακο ή μια μεγαλύτερη διαδρομή, αυτή η ευελιξία διευρύνει ουσιαστικά τη χρηστικότητά του.

Από την «ηλεκτροκίνηση» στην πραγματική επιλογή

Το AION V και το AION UT δεν απευθύνονται στον ίδιο ακριβώς οδηγό και αυτό αποτυπώνει αρκετά καλά την κατεύθυνση προς την οποία κινείται ολόκληρη η αγορά. Η ηλεκτροκίνηση περνά σταδιακά από την εποχή του «ηλεκτρικού αυτοκινήτου» στην εποχή της πραγματικής επιλογής ανάμεσα σε διαφορετικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

SUV και hatchback, αυτοκίνητα για την οικογένεια ή για την πόλη, μοντέλα που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στους χώρους και το ταξίδι ή άλλα που έχουν σχεδιαστεί γύρω από την ευελιξία της καθημερινής μετακίνησης. Όσο αυξάνονται οι επιλογές, τόσο περισσότερο ο καταναλωτής μπορεί να αναζητά το αυτοκίνητο που ταιριάζει στον τρόπο ζωής του και όχι απλώς ένα EV που καλύπτει μία τεχνολογική ανάγκη.

Η επόμενη φάση της ηλεκτροκίνησης δεν θα κριθεί μόνο από περισσότερα χιλιόμετρα αυτονομίας ή από ταχύτερους χρόνους φόρτισης. Θα κριθεί από το κατά πόσο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν να γίνουν απλά, χρηστικά και οικεία μέσα στην πραγματική καθημερινότητα των ανθρώπων.

Με το AION V και το AION UT, η GAC AION ακολουθεί αυτή ακριβώς τη λογική, προσεγγίζοντας δύο διαφορετικές ανάγκες μέσα από δύο μοντέλα με διαφορετικό χαρακτήρα αλλά με μία κοινή φιλοσοφία: η τεχνολογία αποκτά πραγματική αξία όταν εντάσσεται φυσικά στην καθημερινότητα του ανθρώπου που τη χρησιμοποιεί.