Ντάνιελ Μαλντίνι: Θετικός σε αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες μετά το τροχαίο

Σε αφαίρεση της άδειας οδήγησης του Ντάνιελ Μαλντίνι προχώρησαν οι ιταλικές Αρχές, καθώς ο 24χρονος επιθετικός μέσος βρέθηκε πάνω από το επιτρεπόμενο όριο αλκοόλ, ενώ θετικός ήταν και σε τοξικολογικό έλεγχο για ναρκωτικές ουσίες.

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως σχετικά με το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη ο Ντάνιελ Μαλντίνι τα ξημερώματα της Κυριακής (13/09), λίγες ώρες μετά τη νίκη της Κάλιαρι επί της Αταλάντα.

Ο γιος του «θρύλου» της Μίλαν, ήταν οδηγός ενός από τα δύο οχήματα που συγκρούστηκαν σε περιοχή κοντά στο Μιλάνο. Μετά το ατύχημα υποβλήθηκε, όπως προβλέπεται, σε αλκοτέστ, με τα αποτελέσματα να δείχνουν ότι είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο στην Ιταλία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, πραγματοποιήθηκαν δύο μετρήσεις. Η πρώτη φέρεται να έδειξε 0,91 mg/l, ενώ η δεύτερη 0,89 mg/l, την ώρα που το νόμιμο όριο ανέρχεται στα 0,8 mg/l. Ως αποτέλεσμα, οι Αρχές προχώρησαν στην αφαίρεση της άδειας οδήγησης του διεθνούς Ιταλού ποδοσφαιριστή.

Ωστόσο, η υπόθεση δεν περιορίζεται στην κατανάλωση αλκοόλ. Ο Μαλντίνι φέρεται να βρέθηκε θετικός και σε έλεγχο για ναρκωτικές ουσίες, με τις αρμόδιες Αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των περαιτέρω τοξικολογικών εξετάσεων.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να έχει συνέπειες για τον ποδοσφαιριστή, τόσο σε νομικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, ενώ μένει να φανεί αν και κατά πόσο θα υπάρξουν αγωνιστικές επιπτώσεις.

Ο δικηγόρος του, Ντανίλο Μπουοντζιόρνο, επιβεβαίωσε από την πλευρά του ότι ο Μαλντίνι υποβλήθηκε σε λεπτομερείς εξετάσεις στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο και πως δεν υπέστη κάποιον σοβαρό τραυματισμό. «Ο Ντάνιελ είναι καλά και δεν έχει τραυματισμό ή βλάβη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την εκτός έδρας αναμέτρηση της Κάλιαρι με την Αταλάντα στο Μπέργκαμο. Ο Μαλντίνι είχε πρωταγωνιστήσει στη νίκη της ομάδας του με 2-1, καθώς είχε ευστοχήσει στο πέναλτι που χάρισε στην Κάλιαρι το πολύτιμο τρίποντο.