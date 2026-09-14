Λαουτάρο, γκολ και Super Ενισχυμένη Απόδοση* στο 3.40!

To πρόγραμμα ολοκληρώνεται με Serie A και μία δυνατή αναμέτρηση στο Μιλάνο. Απόψε στις 21:45, η Ίντερ υποδέχεται την Ουντινέζε, με τους «νερατζούρι» να θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και τους φιλοξενούμενους να αναζητούν τη δική τους μεγάλη βραδιά.

Στη Superbet, το Ίντερ – Ουντινέζε συνοδεύεται από δύο Ενισχυμένες Αποδόσεις*, με τον Λαουτάρο Μαρτίνες να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Λαουτάρο και γκολ στο 3.40*

Όταν η Ίντερ αναζητά το γκολ, ένας από τους πρώτους παίκτες στους οποίους στρέφονται τα βλέμματα είναι ο Λαουτάρο Μαρτίνες.

Ο Αργεντινός επιθετικός πρωταγωνιστεί στη Super Ενισχυμένη Απόδοση* της βραδιάς, σε έναν συνδυασμό που περιμένει θέαμα και επιθετικό ποδόσφαιρο:

⚽ Over 2.5 συνολικά γκολ

🎯 Λαουτάρο Μαρτίνες να σκοράρει

🚩 Over 6.5 συνολικά κόρνερ

2.60 ➡️ 3.40*

Τουλάχιστον τρία γκολ, επτά ή περισσότερα κόρνερ και ο Λαουτάρο να βρει δίχτυα, με την απόδοση στη Superbet να ανεβαίνει στο 3.40*.

Η Ουντινέζε ψάχνει τη δική της απάντηση στο 2.77*

Η δεύτερη Ενισχυμένη Απόδοση* κοιτάζει προς την πλευρά της Ουντινέζε και περιμένει ενεργή παρουσία των φιλοξενούμενων στην επίθεση:

🎯 Ουντινέζε Over 1.5 σουτ στην εστία

⚽ Ουντινέζε Over 0.5 γκολ

🚩 Ουντινέζε Over 1.5 κόρνερ

Η Ουντινέζε να καταγράψει τουλάχιστον δύο σουτ στην εστία, ένα γκολ και δύο κόρνερ, σε μία επιλογή που ανεβαίνει στο 2.77*.

Ιταλική βραδιά στη Superbet

Η Ίντερ θέλει να πάρει τον έλεγχο, να δημιουργήσει τις ευκαιρίες της και να μετατρέψει την έδρα της σε πλεονέκτημα. Η Ουντινέζε, από την άλλη, έχει μπροστά της μία μεγάλη πρόκληση και 90 λεπτά για να δημιουργήσει προβλήματα στους γηπεδούχους.

Και κάπου στη μέση βρίσκεται ο Λαουτάρο, έτοιμος να αποτελέσει ξανά το σημείο αναφοράς της επιθετικής γραμμής των «νερατζούρι».

Στη Superbet, το Ίντερ – Ουντινέζε συνοδεύεται από Super αποδόσεις*, Live Στοίχημα, Bet Builder και ειδικές αγορές* πριν και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ίντερ – Ουντινέζε. Απόψε στις 21:45.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.



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