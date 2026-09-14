Φιλική νίκη για το Περιστέρι κόντρα στην Ylli από το Κόσοβο

Με νίκη (83-73) επί της Ylli από το Κόσοβο συνέχισε το Περιστέρι Betsson την προετοιμασία του για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος μοίρασε τον χρόνο των παικτών του και είχε την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για την αγωνιστική κατάσταση των παικτών του, δοκιμάζοντας διάφορα σχήματα σε άμυνα και επίθεση.

Πλέον, οι «κυανοκίτρινοι» μπαίνουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους για το 7ο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας» που θα διεξαχθεί το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή της ΑΕΚ, της Καρδίτσας και της ρουμανικής Κλουζ Ναπόκα.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσολάκος, Στρέμπας, Αργυρούδης.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-9, 48-34, 64-53, 83-73.

Τους πόντους του Περιστερίου Betsson πέτιχαν: Νίκολς 14 (1 τριπ.), Ιτούνας 8 (2 τριπ.), Παπαδάκης 7 (1 τριπ.), Φιντς 10 (1 τριπ.), Κάριους 16 (2 τριπ.), Πετράκης, Θωμάκος, Άντερσον 2, Νικολαΐδης 7 (1 τριπ.), Γκιουζέλης 7 (1 τριπ.), Καματερός, Πέιν 8, Χατζηδάκης 4.