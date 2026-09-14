«Εμένα μου την έμαθε ο πατέρας μου»: Η ΑΕΚ παρουσίασε τη φανέλα της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου με ένα υπέροχο βίντεο

Με ένα συγκλονιστικό βίντεο παρουσίασε η ΑΕΚ τη φανέλα της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου.

Πρωταγωνιστές στο βίντεο, οι σπουδαίοι «Ενωσίτες» ηθοποιοί, Αντώνης Αντωνίου και Στέλιος Μάινας, οι ποδοσφαιρίστριες Δέσποινα Χατζηνικολάου και Ελένη Στεφάτου καθώς και η μικρή Νίκη από τις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ!

Το μικρό κορίτσι είχε το όνειρο να παίξει ποδόσφαιρο στην αγαπημένη της ομάδα, όπως της την έμαθαν, ο πατέρας της, Στέλιος Μάινας και ο παππούς της, Αντώνης Αντωνίου. Έκλεισε τα μάτια, το ονειρεύτηκε κι όταν τα άνοιξε, είχε ήδη μεγαλώσει και ήταν η Ελένη Στεφάτου που έκανε το όνειρο της πραγματικότητα.

Ένα βίντεο με πολλαπλά κοινωνικά μηνύματα για μια αγάπη που περνά από γενιά σε γενιά και με κεντρικό μοτό «Εμένα μου την έμαθε ο πατέρας μου». Μια φράση που κρύβει μέσα της μια ολόκληρη ζωή και που συνεχίζει να γράφει ιστορία. Ένα βίντεο που μιλάει για τη μνήμη, για την οικογένεια, για τα παιδικά όνειρα και για τον μοναδικό δεσμό που δημιουργείται όταν αγαπάς την ΑΕΚ.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΑΕΚ:



Μπορεί να μη θυμάσαι πότε ακριβώς συνέβη.

Θυμάσαι όμως ποιος ήταν δίπλα σου.

Ίσως ήταν ένα γήπεδο. Ίσως ένα κασκόλ περασμένο πρόχειρα στον λαιμό σου. Ίσως μια παλιά φανέλα που τότε σου φαινόταν τεράστια.

Και κάπου ανάμεσα σε ένα «πάμε ΑΕΚ» και σε έναν πανηγυρισμό, χωρίς καν να το καταλάβεις, γεννήθηκε κάτι που θα σε ακολουθούσε για μια ζωή.

Η αγάπη για την ΑΕΚ.

Μια αγάπη που δύσκολα εξηγείται.

Γιατί πρώτα την κληρονομείς. Μετά τη ζεις. Και κάποια στιγμή, έρχεται η σειρά σου να τη μεταδώσεις.

Και τότε καταλαβαίνεις πραγματικά τι σημαίνει η φράση:

«Εμένα μου την έμαθε ο πατέρας μου».

Γιατί η φανέλα της ΑΕΚ δεν είναι απλώς μια φανέλα.

Κουβαλά ιστορία. Βαριά ιστορία.

Κουβαλά ανθρώπους, μνήμες, γειτονιές και Κυριακές στο γήπεδο. Κουβαλά τις ιστορίες των παλιότερων και τα πρώτα όνειρα των νεότερων. Κουβαλά έναν Δικέφαλο Αετό που εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα περνά από γενιά σε γενιά.

Η ΑΕΚ παρουσιάζει τη νέα φανέλα της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου για τη σεζόν 2026–2027 μέσα από μια καμπάνια αφιερωμένη όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά σε όλα όσα υπάρχουν πίσω από αυτό.

Στη μνήμη.

Στην οικογένεια.

Στην παράδοση.

Στον άνθρωπο που κάποτε σε πήρε από το χέρι και σου έμαθε τι σημαίνει ΑΕΚ.

«Εμένα μου την έμαθε ο πατέρας μου».

Μια απλή φράση. Μια ολόκληρη ιστορία.

Γιατί η ΑΕΚ δεν είναι μόνο το σήμα πάνω στη φανέλα. Είναι οι ιστορίες που περνούν από τους παλιότερους στους νεότερους. Είναι η πρώτη φορά στο γήπεδο. Το πρώτο κασκόλ. Η πρώτη φανέλα. Η πρώτη φορά που φώναξες το όνομά της και ένιωσες ότι ανήκεις κάπου.

Η νέα φανέλα της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της ΑΕΚ δεν είναι απλώς η εμφάνιση με την οποία οι αθλήτριές μας θα αγωνιστούν τη νέα σεζόν.

Είναι το σύμβολο μιας συνέχειας.

Από εκείνους που μας έμαθαν την ΑΕΚ.

Σε εκείνους που θα τη μάθουν από εμάς.

Μία ομάδα. Μία ιστορία. Μία φανέλα.

Από γενιά σε γενιά.