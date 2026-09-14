Αντσελότι: Επιβεβαίωσε την απόσυρση του Νεϊμάρ από τη Βραζιλία

Την οριστική αποχώρηση του Νεϊμάρ από την εθνική Βραζιλίας επιβεβαίωσε ο προπονητής της «Σελεσάο», Κάρλο Αντσελότι.

Εποχή Νεϊμάρ… τέλος για την εθνική Βραζιλίας, με τον προπονητή της «Σελεσάο», Κάρλο Αντσελότι, να ανακοινώνει την απόσυρση του 34χρονου.

Ο 67χρονος σε δηλώσεις που έκανε, τόνισε ότι ο Νεϊμάρ άξιζε να βρίσκεται στην αποστολή της ομάδας για το Μουντιάλ του 2026, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι έχει ήδη αποφασίσει να μην επιστρέψει στο διεθνές ποδόσφαιρο.

Παράλληλα, τόνισε ότι από εδώ και πέρα πρέπει να δοθεί χρόνος συμμετοχής και εμπιστοσύνη στις νέες γενιές, ώστε η νέα φουρνιά να προετοιμαστεί καταλλήλως για το Μουντιάλ του 2030.

«Ο Νέι άξιζε να πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο: δεν μπορεί να αντικατασταθεί, είναι ένας μοναδικός παίκτης για τις ικανότητές του. Τώρα όμως, πρέπει να επικεντρωθούμε στους νεαρούς Βραζιλιάνους».

«Έχουμε νεαρούς παίκτες που γεννήθηκαν το 2008 με μεγάλη ποιότητα, οι οποίοι δεν παίζουν ακόμα, αλλά μπορούν να παίξουν. Τώρα είναι η ώρα να τους εξετάσουμε, λαμβάνοντας υπόψη και την ηλικία τους. Είναι αλήθεια ότι ένας παίκτης μπορεί να παίξει πολύ καλά ακόμα και στα 36 ή 37 του. Ωστόσο ήρθε ο καιρός να δώσουμε προτεραιότητα στους νεαρούς παίκτες».