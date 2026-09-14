Μεγάλη μεταγραφή στο ποδόσφαιρο γυναικών: Ο Παναθηναϊκός υπέγραψε την Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς!

Η 19χρονη επιθετικός που θεωρείται το next big thing του ποδοσφαίρου γυναικών υπέγραψε στον Παναθηναϊκό που δείχνει να έχει μεγάλες βλέψεις για τη νέα σεζόν.

Η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ έπειτα από έξι χρόνια παρουσίας στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης και μετακομίζει στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Η νεαρή επιθετικός έμεινε ελεύθερη και οι «πράσινες» κινήθηκαν άμεσα για την απόκτησή της, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μεταγραφικές κινήσεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο γυναικών ενόψει της νέας σεζόν.

Η προσθήκη της Τζούρτζεβιτς ενισχύει σημαντικά την επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού, με το «τριφύλλι» να επενδύει σε μία παίκτρια με μεγάλη προοπτική και σημαντικές παραστάσεις παρά το νεαρό της ηλικίας της.

Η Τζούρτζεβιτς έχει ήδη κάνει ντεμπούτο στην Εθνική γυναικών και θεωρείται από τα ανερχόμενα αστέρια στον χώρο.