«Κυνικός» και πρώτος ο Πανιώνιος στα... γενέθλιά του (vids)

O Πανιώνιος αξιοποίησε τα δυο εντός έδρας παιχνίδια με Αστέρα Aktor Β (2-0, 6/9) και Απόλλωνα Καλαμαριάς (1-0, 14/6), ξεκινώντας το νέο πρωτάθλημα της Superbet League 2 με 2/2!

Χάρη στο γκολ του Μιγκέλ Ταβάρες που θύμισε... Λιονέλ Μέσι στο 2ο λεπτό, ο Πανιώνιος έκαμψε την αντίσταση του «μαχητικού» Απόλλωνα Καλαμαριάς με 1-0 στη Νέα Σμύρνη, ανήμερα της συμπλήρωσης 136 ετών ιστορίας! Η ομάδα του Χουάν Φεράντο δεν εντυπωσίασε, όμως έκανε τη... δουλειά και παραμένει στην κορυφή με τη Μαρκό. Αντίθετα, το σύνολο του Γιάννη Τάτση δικαιούταν έστω τον βαθμό ισοπαλίας, μετά το 2-2 στη Σύρο.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Χουάν Φεράντο): Κράνινξ, Βενάρδος, Αυλωνίτης, Ασλανίδης, Τσαντήλας, Μπαΐνοβιτς, Ντίας, Πέττας, Μούργος, Μάναλης, Ταβάρες.

ΑΠΟΛΛΩΝ 1926 (Γιάννης Τάτσης): Κυρίτσης, Πιαστόπουλος, Τζαλόσι, Τσιμπούκας, Τσαλακίδης, Ατσκά, Καραμπέρης, Προύντζος, Αθανασίου, Ντιόπ, Λεό.

Το καταπληκτικό γκολ του Μιγκέλ Ταβάρες και οι δηλώσεις των προπονητών: