Νέο «μπαμ» από τον Λεβαδειακό: Ανακοίνωσε τον Ποπέσκου

Νέα δυνατή μεταγραφή από τον Λεβαδειακό, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει ιδανικά στην Stoiximan Super League, με την ομάδα της Βοιωτίας να αποκτά τον Οκτάβιαν Ποπέσκου από την Στεάουα Βουκουρεστίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ:



«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του Οκτάβιαν Ποπέσκου, με μεταγραφή από την FCSB (Στεάουα Βουκουρεστίου).



Γεννημένος στις 27/12/2002, στο Ταργκόβιστε της Ρουμανίας. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στα άκρα της επίθεσης.



Έχει αγωνιστεί σε όλα τα κλιμάκια των εθνικών ομάδων της πατρίδας του (7 συμ. στην εθνική Ανδρών της Ρουμανίας) και στα 23 του χρόνια μετράει ήδη δύο πρωταθλήματα (2024, 2025) και δύο Super Cup (2024, 2025) με την FCSB (Στεάουα Βουκουρεστίου).



Στον ρουμανικό σύλλογο έχει περάσει όλα τα χρόνια της επαγγελματικής του πορείας, μετρώντας συνολικά 234 συμμετοχές με 28 γκολ και 30 ασίστ, εκ των οποίων οι 38 και στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.



Φέτος έχει αγωνιστεί ήδη σε οκτώ παιχνίδια με την ομάδα του Βουκουρεστίου (1 γκολ, 4 ασίστ), με τις δύο εξ αυτών στα προκριματικά του Conference League (1 γκολ, 1 ασίστ).



Οκτάβιαν σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες»!