Με τέσσερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Άρη, ξεκινώντας με το... δεξί τη φετινή Super League K15.

Η Super League K15 ξεκίνησε με ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη και τον Άρη να υποδέχεται στο γήπεδο του Φιλύρου τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ.

Το σκορ άνοιξε στο 42′ για τον Δικέφαλο ο Σιδέρης από την ασίστ του Φίλου. Ο Φίλος πάσαρε και για το δεύτερο γκολ, αυτή τη φορά στην Βακουφάρη, στο 48′ και στο 56′ ο Ζώνιος έκανε το 0-3, από την πάσα του Σιδέρη. Τέλος, στο 74′, ο Παπανίκου διαμόρφωσε το τελικό 0-4, εκμεταλλευόμενος την πάσα του Νικολαΐδη.

Με αυτόν τον τρόπο οι ασπρόμαυροι ξεκίνησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την υπεράσπιση του τίτλου, τον οποίο έχουν κατακτήσει στην εν λόγω κατηγορία τα τέσσερα τελευταία χρόνια.

Την επόμενη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί το Σάββατο (19/9) τον Παναιτωλικό, ενώ ο Άρης θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Ηρακλή.