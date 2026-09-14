Πρόβλημα με Μαντάρ στη Μακάμπι: Δεν μπορεί να δηλωθεί στην Euroleague λόγω οφειλών της Χάποελ!

Πρόβλημα στη Μακάμπι με τον Γιαμ Μαντάρ, που δεν μπορεί να δηλωθεί στην Euroleague λόγω οφειλών από τη Χάποελ Τελ Αβίβ!

Σίριαλ έχει προκύψει στην ομάδα του Όντεντ Κάτας, αφού όπως αναφέρει το «Sport5», δεν μπορεί να δηλώσει στην Euroleague τον Ισραηλινό γκαρντ, καθώς έχει οικονομικές εκκρεμότητες με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώην ομάδα του δεν τον έχει ξεπληρώσει ακόμα και δεν μπορεί να τον αφήσει ελεύθερο, κάτι που για να συμβεί θα πρέπει είτε να πληρωθεί το ποσό, είτε να υπογράψει ο Μαντάρ χαρτί πως δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Κι όλα αυτά ενώ οι ομάδες έχουν μπει στην τελική ευθεία και μετρούν αντίστροφα για την εκκίνηση της σεζόν στην Euroleague και μένει να φανεί αν ο Μαντάρ θα είναι στη διάθεση της Μακάμπι Τελ Αβίβ.