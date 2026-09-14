Χρόνος ανάγνωσης 1’ SERIE A Τορίνο - Ρόμα 0-2 14-09-2026 21:27 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Torino FC A.S. Roma Como 1907 Parma F.C. 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Με τον Μάλεν να σκοράρει ξανά, η Ρόμα επικράτησε εκτός έδρας της Τορίνο (0-2) και έμεινε «απόλυτη». Λύγισε την Πάρμα η Κόμο (2-1). Περισσότερα σε λίγο… Πολιτικοί, ηθοποιοί, επιχειρηματίες: Η ατζέντα με τα ονόματα των πελατών του ιατρείου στο Κολωνάκι δείχνει πόσο δικτυωμένοι ήταν dailymedia.gr Ο πραγματικός MVP που έφερε τον Παναθηναϊκό στην κορυφή menshouse.gr H ομάδα κρούσης της ΝΔ: Το πρόσωπο που ρίχνει ο Μητσοτάκης στη μάχη των «τηλεπαραθύρων» instanews.gr Φανταστείτε αυτή την 4άδα με τον Σιμόν Μπανζά μέσα menshouse.gr Αντώνης Σαμαράς: Οι τρεις δημοσιογράφοι που μπαίνουν στα ψηφοδέλτιά του dailymedia.gr Ένας 100% παίκτης Νίστρουπ που δύσκολα θα ξαναβγεί απ’ την 11άδα… menshouse.gr Βρες την πρωτεύουσα από το πρώτο γράμμα: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το δύσκολο κουίζ γεωγραφίας είσαι mastermind menshouse.gr Το τέλος της ΔΕΘ, η αρχή για ντεμαράζ μεταγραφών: Τέσσερα νέα πρόσωπα στο δυναμικό του ΠΑΣΟΚ instanews.gr Τορίνο - Ρόμα 0-2 SHARE