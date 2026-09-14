Με τον Μάλεν να σκοράρει ξανά, η Ρόμα επικράτησε εκτός έδρας της Τορίνο (0-2) και έμεινε «απόλυτη». Λύγισε την Πάρμα η Κόμο (2-1).

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