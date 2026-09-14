Ιβάν Σαββίδης: Παρών στο δείπνο της UEFA στη Θεσσαλονίκη

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, έδωσε το παρών στο σημερινό (14/9) δείπνο της UEFA στη Θεσσαλονίκη

Ο Ιβάν Σαββίδης αποδέχτηκε την πρόσκληση που του έγινε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, και βρέθηκε στη σημερινή εκδήλωση που έλαβε χώρα σε γνωστό εστιατόριο της Θεσσαλονίκης υπό την «αιγίδα» της UEFA.

Η εκτελεστική επιτροπή της UEFΑ, με επικεφαλής τον πρόεδρο της, Αλεξάντερ Τσέφεριν, βρίσκεται στην πόλη της Μακεδονίας, ώστε να αποφασίσει για την «τύχη» των επόμενων διοργανώσεών της, κάτι που γνωστοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες.

Μία σημαδιακή ημερομηνία για την ΕΠΟ, καθώς συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής, με την UEFA να συνεδριάζει για πρώτη φορά επί ελληνικού εδάφους και μάλιστα για φλέγοντα ζητήματα.

Στο δείπνο που παρέθεσε η UEFA, εκτός του Ιβάν Σαββίδη, ήταν προσκεκλημένος και ο πρόεδρος της Super League, Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος όμως απουσίασε από την εκδήλωση λόγω ενός προσωπικού ζητήματος.

Τους προσκεκλημένους της UEFA στη Θεσσαλονίκη καλωσόρισε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης.

