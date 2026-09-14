«Μια στιγμή ποιότητας»: Η δικαιολογημένη υπόκλιση του Λάμπαρντ στον Κωστούλα

Ο Μπάμπης Κωστούλας έγινε trend το ΣΚ στην Premier League πετυχαίνοντας ένα γκολ κλάσης και εξελίσσεται σε βασικό στην Μπράιτον.

Με τους Χρήστο Τζόλη και Κωνσταντή Τζολάκη να «πετάνε», ο καθένας στο δικό του πεδίο, και τον Κώστα Τσιμίκα να είναι επίσης βασικός στο τελευταίο ματς, ήταν πραγματικά δύσκολο για κάποιον «δικό μας» να πάρει τον ρόλο του πρωταγωνιστή στην Premier League. Κι όμως, αυτό το ΣΚ ο Μπάμπης Κωστούλας ήταν με διαφορά ο πιο εντυπωσιακός Έλληνας στο Νησί. Ο 19χρονος ήταν σταθερά σε ανοδική πορεία τις τελευταίες εβδομάδες και εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την ευκαιρία που του δόθηκε.

Η περσινή, πρώτη του χρονιά στο Νησί αμέσως μετά τη μεταγραφή που κόστισε 34 εκατ. ευρώ από τον Ολυμπιακό, σε καμία περίπτωση δεν ήταν άσχημη, όμως φέτος τα πράγματα έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά. Το 2025-26 πέτυχε δύο γκολ σε 21 αγώνες στην PL - το ένα κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Old Trafford - και έπαιξε σε 26 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Φέτος, έχει ήδη 1 γκολ στο Conference League και από την Κυριακή ήδη το πρώτο του στο πρωτάθλημα. Δύο τεμάχια ήδη στο σακούλι, όμως φέτος σε μόλις 6 ματς.

Στο πρώτο ματς στην PL δεν ήταν βασικός, όμως ο τεχνικός των Seagulls, Φαμπιάν Χούρτσελερ, τον εμπιστεύτηκε στον επαναληπτικό των playoffs της 3ης διοργάνωσης με την Τρόμσο παρότι το πρώτο σκέλος ήταν 0-0 και η πρόκριση μη εξασφαλισμένη. Και για να έρθει, έβαλε το πόδι του ο Κωστούλας. Στο πρώτο κομμάτι του αγώνα, ακολούθησε το pressing, πήρε την μπάλα, συνέκλινε και με μεγάλη άνεση πλάσαρε στην απέναντι γωνία για το 1-0, ενώ στη συνέχεια έδωσε και ασίστ και έκανε σε μεγάλο βαθμό τη δουλειά (4-0).

Και η θετική εμφάνιση και η σταθερότητα, επιβραβεύτηκαν. Ο Γερμανός manager τον ξεκίνησε και με την Τσέλσι στο Stamford Bridge στην οριακή ήττα (4-3), όμως και εντός με την Λιντς. Σε αυτό το ματς μάλιστα, είχε μια εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια, όπου πέρασε 3-4 αντιπάλους αλλά στο τελείωμα η μπάλα δεν του έκανε τη χάρη. Το γεγονός ότι δεν σκόραρε, δεν έριξε ούτε στο ελάχιστο την αυτοπεποίθησή του και αυτό φάνηκε στον αγώνα της Κυριακής (13/09), εκτός με την Κόβεντρι.

Στο 35' ο Κωστούλας βρισκόταν μέσα στην περιοχή, με την πλάτη στην εστία όταν ο συμπαίκτης του, Πασκάλ Γκρος, έστειλε την μπάλα προς το μέρος του. Ο Έλληνας έκανε αμέσως κοντρόλ με το δεξί και στη συνέχεια απέφυγε δύο αντιπάλους περνώντας ανάμεσα τους με... κεφαλιά, με εκπληκτικό βηματισμό και έλεγχο της κατάστασης, άφησε την μπάλα να σκάσει μια φορά και σε τέλειο timing, με τρομακτικό σκαστό σουτ, την έστειλε στα πλαϊνά δίχτυα με το πιο πειστικό τελείωμα της αγωνιστικής την PL.

Ένα πανδύσκολο γκολ σε τόσο μικρό χώρο, χωρίς υπερβολή, παγκόσμιας κλάσης, που αν το είχαν βάλει οι «γνωστοί» θα είχε γίνει πολύ μεγαλύτερος θόρυβος. Ο τεχνικός της Κόβεντρι, Φρανκ Λάμπαρντ, σκόρερ 177 τερμάτων στην PL, το χαρακτήρισε ως «μια στιγμή ποιότητας». Ο 19χρονος στο 70' κέρδισε και πέναλτι καθώς «τσίμπησε» και ανάγκασε τον Μπόμπι Τόμας να του κάνει πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Γκρος.

Πλέον, ο Κωστούλας ήταν βασικός στα τελευταία 4 ματς της Μπράιτον, νιώθει όλο και πιο σημαντικός και φέρνει αποτελέσματα στην ομάδα, έχοντας απολογισμό δύο γκολ, μια ασίστ και ένα κερδισμένο πέναλτι. Η πώληση του Ντάνι Γουέλμπεκ στην Τσέλσι αλλά και οι τραυματισμοί των Στέφανου Τζίμα και των Τζορτζίνιο Ρούτερ και Έβαν Φέργκιουσον έχουν βοηθήσει, όμως κανένας δεν είναι βασικός στην Premier League μόνο και μόνο επειδή δεν υπάρχει κανένας άλλος...