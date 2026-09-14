Καμπερίδης: «Να φέρουμε το παιχνίδι στα μέτρα μας και στον ρυθμό μας»

Ο Γιώργος Καμπερίδης «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του ΕΟΚ WebRadio και μίλησε για την αυριανή (15/09) εκτός έδρας αναμέτρηση της ομάδας του απέναντι στην τούρκικη Μανίσα στα προκριματικά του BCL.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για το παιχνίδι με τη Μανίσα: «Έχουμε δει βίντεο της Μανίσα, έχουμε κάνει το scouting και προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται. Παίζουμε απέναντι σ’ έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. Το γνωρίζουμε αυτό και πρέπει να φέρουμε το παιχνίδι στα δικά μας μέτρα και τον δικό μας ρυθμό για να μπορούμε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Τα φιλικά ήταν πολύ σημαντικά για να δούμε σε τι επίπεδο βρισκόμαστε, τις αδυναμίες της ομάδας μας και σε τι είμαστε καλοί. Πιστεύω είμαστε σε καλό δρόμο και έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά για το αυριανό παιχνίδι».

Για το πώς προσεγγίζει ο Κολοσσός το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι: «Δεν κοιτάμε πολύ μπροστά, κοιτάμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Ξέρουμε πως οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχουν ανέβει επίπεδο και ότι θα είναι δύσκολο. Εμείς θα κοιτάξουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και δε θα “κυνηγάμε” το να “γράψουμε” ρεκορ ή το οτιδήποτε. Κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».

Για το επίπεδο ετοιμότητας της ομάδας τη δεδομένη χρονική στιγμή: «Είναι κάτι πολύ δύσκολο το να βρεθούμε μεταξύ μας, γιατί είναι νωρίς το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Το καλό είναι ότι έχουμε καλή χημεία σαν σύνολο. Πρέπει να καταλάβουμε τους ρόλους που έχει ο καθένας για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε, όχι μόνο για την αρχή αλλά και για την πορεία της χρονιάς. Αυτά είναι τα δύο “κλειδιά” που πιστεύω θα κρίνουν πράγματα».

Για την αγωνιστική «ταυτότητα» της ομάδας: «Ο στόχος μας είναι να βγάζουμε ενέργεια και στις δύο πλευρές του γηπέδου και να προσπαθούμε να κοντρολάρουμε το παιχνίδι στα δικά μας μέτρα. Πρέπει να είμαστε πάντα συνεπείς, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά».

Για το φετινό πρωτάθλημα της GBL: «Θα είναι το πιο δυνατό πρωτάθλημα που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στη GBL. Θα είναι πέντε πάρα πολύ δυνατές ομάδες και πρόκειται να δούμε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα για όλους».

Για τις επενδύσεις των ομάδων της Θεσσαλονίκης και το καλό που κάνει αυτό στην πόλη: «Δεν είναι καλό μόνο για τη Θεσσαλονίκη, είναι καλό για όλη την Ελλάδα το γεγονός πως ανεβαίνει το μπάσκετ. Μακάρι ν’ ανέβει ακόμη περισσότερο και να μη σταματήσει αυτή η ανάπτυξη».