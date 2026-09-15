Λιντς για μεγάλα πράγματα, 4-1 την Νιούκαστλ!

Απτόητη η Λιντς... διέλυσε την Νιούκαστλ (4-1) στο «Elland Road» και συνεχίζει μια «παραμυθένια» πορεία ως τώρα στην Πρέμιερ Λιγκ, όντας αήττητη και στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, παρέα με την Χαλ των Τζολάκη, Μουζακίτη.

Το 1-0 ήρθε με αυτογκόλ του Μάιλι μετά από σουτ του Τανάκα στο 32′ και το δεύτερο τέρμα στο 36΄ με κεφαλιά του Μπογκλ ενώ το 3-0 στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου πέτυχε ο Κάλβερτ-Λούιν σε καταπληκτικό πρώτο μέρος για την ομάδα του Φάρκε, με 10-1 τελικές, 5-1 στην εστία.



Το 4-0 πραγματοποίησε ο Οκαφόρ στο 59ο λεπτό, με την Νιούκαστλ απλά να μειώνει με τον Τουρέ στο 90ο.



Λιντς: Τράφορντ, Τζάστιν, Ελβέντι, Μουχαρέμοβιτς, Μπογκλ, Άμπαντου, Σταχ, Γκούντμουνσον, Τανάκα, Οκαφόρ, Κάλβερτ-Λούιν

Νιουκάστλ: Χόρνιτσεκ, Ντέντιτς, Τσάο, Μπότμαν, Χολ, Γκονσάλες, Μάιλι, Μέρφι, Πάρντο, Μπαρνς, Γουίσα