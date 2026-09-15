Χορταστικό 3-3 για Ρίο Άβε και Εστρέλα (vid)

Ένα από τα πλέον χορταστικά παιχνίδια ως τώρα στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, προσέφεραν Ρίο Άβε και Εστρέλα που ήρθαν ισόπαλες με το... βρετανικό 3-3 στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής.

Τον... χορό άνοιξε ο Στόικα στο 21ο λεπτό για την Εστρέλα και στην εκπνοή του πρώτου μέρους, ο Πετράσο έφερε και πάλι ισορροπία στο σκορ.

Η επανάληψη άρχισε με τη φιλοξενούμενη ομάδα να παίρνει και πάλι το προβάδισμα στο 53ο λεπτό και τη γηπεδούχο να απαντά αμέσως μετά και συγκεκριμένα τέσσερα λεπτά μετά όταν, ο Γκάλτσικ, έφερε και πάλι το παιχνίδι στα ίσα.

Η ομάδα από την Αμαδόρα προηγήθηκε εκ νέου με τον Ζορντάν στο 63', με το... σκηνικό να επαναλαμβάνεται για τρίτη φορά και τον Μπλέσα να διαμορφώνει στο 78' το τελικό αποτέλεσμα.



Το αποτέλεσμα αυτό βρίσκει τη Εστρέλα στην έκτη θέση της βαθμολογίας με με 10 βαθμούς, με την Ρίο Άβε να παραμένει κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού με τέσσερις.