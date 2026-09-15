Επιστροφή στην Athens Kallithea για Τσιριγώτη

Σε γνωστά... λημέρια επιστρέφει ο Θανάσης Τσιριγώτης, με τον 26χρονο επιθετικό να αποχωρίζεται την Πολωνία και τη Γκόρνικ Ζάμπρζε, στην οποία ανήκε πρότινος.

Ο Τσιριγώτης αγωνίστηκε ως δανεικός στη Φινλανδία και την Τουρούν Παλοσέουρα την περσινή σεζόν, καταγράφοντας με την ομάδα συνολικά 10 συμμετοχές, με τέσσερα γκολ και μία ασίστ.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της Athens Kallithea:



«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του επιθετικού Θοδωρή Τσιριγώτη, 26 ετών, από την πολωνική ομάδα της Ekstraklasa, Gornik Zabrze.



Ο Τσιριγώτης, ο οποίος στα πρώτα χρόνια της καριέρας του πέρασε από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον Λεβαδειακό, πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τον Ηρακλή το 2024/25, σημειώνοντας 22 γκολ, επίδοση που του χάρισε τη μεταγραφή του στην Πολωνία. Πλέον επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό της AKFC, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με την επιλογή ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο. Σε επίπεδο Super League 2, έχει πανηγυρίσει άνοδο με τον Λεβαδειακό και μετρά συνολικά 50 γκολ σε 99 συμμετοχές.



Γεννημένος στη Ζάκυνθο, αναδείχθηκε μέσα από την ακαδημία του Ολυμπιακού και έδειξε από τα πρώτα του βήματα στο ανδρικό ποδόσφαιρο την εκτελεστική του δεινότητα, αγωνιζόμενος σε Διαγόρα Βραχνεΐκων, Επισκοπή και Παναθηναϊκό Β.



Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη Super League τον Αύγουστο 2022, σε ηλικία 22 ετών, με τη φανέλα του Λεβαδειακού, καταγράφοντας συνολικά 12 συμμετοχές στη μεγάλη κατηγορία κατά το πρώτο μισό της σεζόν 2022/23. Ακολούθησε ένας επιτυχημένος εξάμηνος δανεισμός στη Λάρισα, όπου πέτυχε επτά γκολ και μοίρασε δύο ασίστ σε 12 αγώνες, ο Τσιριγώτης επέστρεψε στον Λεβαδειακό μετά τον υποβιβασμό της ομάδας και συνέβαλε στην άμεση επάνοδό της στη Super League τη σεζόν 2023/24, σημειώνοντας οκτώ γκολ σε 15 συμμετοχές στο πρωτάθλημα.



Τη σεζόν 2024/25 υπέγραψε στον Ηρακλή και πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή χρονιά, με 22 γκολ και δύο ασίστ σε 27 συμμετοχές, εκ των οποίων επτά γκολ σε επτά αγώνες στα playoffs ανόδου, γεγονός που ώθησε την Gornik Zabrze στην απόκτησή του το καλοκαίρι του 2025.



Ο Τσιριγώτης κατέγραψε έξι συμμετοχές και μία ασίστ στην Ekstraklasa στο πρώτο μισό της σεζόν 2025/26, προτού παραχωρηθεί δανεικός, με την ιδιαίτερα ανταγωνιστική Gornik Zabrze να ολοκληρώνει τελικά τη σεζόν στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος και να κατακτά το Κύπελλο Πολωνίας. Από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο 2026, αγωνίστηκε ως δανεικός στην TPS, ομάδα της πρώτης κατηγορίας της Φινλανδίας, σημειώνοντας τρία γκολ και μία ασίστ σε οκτώ συμμετοχές στο πρωτάθλημα.



Καλωσήρθες, Θοδωρή».