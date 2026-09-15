Σπουδαία νίκη της Ελλάδας κόντρα στην Σλοβενία

Η Εθνική Ελλάδος επικράτησε με 3-1 της πανίσχυρης Σλοβενίας, για την τρίτη αγωνιστική του Eurovolley.

Την πρώτη της υπέρβαση πραγματοποίησε η Εθνική Ελλάδος καθώς με κατάθεση ψυχής και εκπληκτική εμφάνιση, «λύγισε» την πολύ μεγάλη Σλοβενία (3-1) και κρατάει πλέον την πρόκριση στα χέρια της.

Στο πρώτο σετ με άσσο του Πρωτοψάλτη ξεφύγαμε νωρίς με 2-5. Με πίεση στο σερβίς οι Σλοβένοι δυσκολεύτηκαν στην υποδοχή και οι διεθνείς μας εκμεταλλεύτηκαν τις κόντρα επιθέσεις και με τον Μούχλια το σκορ έγινε 10-14. Ο ίδιος με τον δεύτερο άσσο στο σετ μεγάλωσε την διαφορά (10-17). Οι παίκτες του Χριστοφιδέλη είχαν τον έλεγχο του σετ και με άουτ επίθεση της Σλοβενίας έγινε το 18-25.

Ισορροπημένο το δεύτερο σετ, η Σλοβενία πήρε μία μικρή διαφορά 2 πόντων (13-11) η Ελλάδα ισοφάρισε σε 14-14, όμως οι Σλοβένοι... ξέφυγαν με τέσσερις πόντους (19-15). Συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο οι γηπεδούχοι και ισοφάρισαν σε 1-1 σετ (25-19).

Στο τρίτο σετ πάλι οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ. Με μπλοκ του Κοζαμέρνικ και άσσο του Μόζιτς η Σλοβενία προσπέρασε με +3 (15-12). Ο Χριστοφιδέλης πέρασε τον Μάρκου αντί του Μούχλια και μείωσε σε 18-17, με τον Πρωτοψάλτη να ισοφαρίζει σε 18-18. Ο Μόζιτς με νέο άσσο έκανε το 23-21, αλλά η συνέχεια άνηκε στον Βουλκίδη. Ο διεθνής κεντρικός με δύο συνεχόμενα μπλοκ και με κόντρα επίθεση έδωσε το σετ στην Ελλάδα με 23-25.

Στο τέταρτο σετ με σέρβερ τον Γαλιώτο προηγηθήκαμε με 0-3 για να έρθει η ισοφάριση άμεσα από τη Σλοβενία που πέρασε και μπροστά με 7-5 με σερί 5-0. Με τον Μάρκου πρωταγωνιστή η Ελλάδα ξέφυγε με 13-15, πήρε τον έλεγχο του σετ και με τον Ράπτη να διαμορφώνει το 20-25 έληξε ο αγώνας με την Εθνική να παίρνει τη νίκη με 1-3 σετ.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 11-16, 14-21, 18-25

2ο σετ: 7-8, 16-15, 21-16, 25-19

3ο σετ: 8-6, 16-14, 21-20, 23-25

4ο σετ: 8-7, 14-16, 17-21, 20-25

*Οι πόντοι της Σλοβενίας προήλθαν από 5 άσους, 49 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων ενώ της Ελλάδας από 2 άσους, 46 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 40 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (18-25, 25-19, 23-25, 20-25) σε 117′

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Φάμπιο Σόλι): Πλάνινσιτς, Στάλεκαρ 2 (2/4 επ.), Ούρανουτ 10 (8/17 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 41% υπ.-32% άριστες), Μόζιτς 16 (14/27 επ., 2 άσσοι, 36% υπ.-27% άριστες), Μουγιάνοβιτς 20 (18/39 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κρίζιτς / Όκρογκλιτς (λ, 50% υπ.-30% άριστες), Κόατσιτς (λ, 43% υπ.-43% άριστες), Πάγενικ 4 (2/3 επ., 2 μπλοκ), Κοζαμέρνικ 8 (2/3 επ., 6 μπλοκ), Μπράτσκο 3 (3/4 επ.), Νάιντιτς 1 (0/1 επ., 1 άσσος).\

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 7 (6/11 επ., 1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 7 (6/16 επ., 1 άσσος, 50% υπ. – 50% άριστες), Μούχλιας Δ. 12 (10/25 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 7 (5/5 επ., 2 μπλοκ), Γαλιώτος, Ράπτης 11 (10/35 επ., 1 μπλοκ, 31% υπ. – 17% άριστες) / Χανδρινός Α. (λ., 33% υπ. – 22% άριστες), Τζιάβρας (λ), Μάρκου 10 (9/14 επ., 1 μπλοκ), Χανδρινός Σ., Βαϊόπουλος, Μούχλιας Σ.