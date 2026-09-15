ΟΦΗ: Ο Ρόχας στο ματς με τη Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο

Η UEFA όρισε τον Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας στο ΟΦΗ-Χόφενχαϊμ την Πέμπτη (17/9) για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Διαιτητής από την Ισπανία θα σφυρίξει την Πέμπτη (17/9, 19:45) το παιχνίδι του ΟΦΗ με την Χόφενχαϊμ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο λόγος για τον 36χρονο Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας, ο οποίος θεωρείται εκ των κορυφαίων της La Liga. Μάλιστα πέρυσι σφύριξε τον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Ρεάλ Σοσιεδάδ

Βοηθοί του Ρόχας θα είναι οι Μορένο και Φερνάντεζ, τέταρτος διαιτητής ο Βίκτορ Γκαρσία Βεντούρα, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Βαλεντίν Γκόμεζ με βοηθό τον Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα.

