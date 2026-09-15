«Διαπραγματεύσεις Ολυμπιακού-Θέλτα για Μπόρχα Ιγκλέσιας»

Στην τελική ευθεία το θέμα της απόκτησης του επιθετικού στον Ολυμπιακό και στην Ισπανία κάνουν λόγο για διαπραγματεύσεις με την Θέλτα για τον Μπόρχα Ιγκλέσιας.

Η περίπτωση του 33χρονου Ισπανού επιθετικού έχει έρθει στο προσκήνιο των Ερυθρολεύκων τις τελευταίες ώρες, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο πολύπειρος στράικερ δεν φαίνεται να βρίσκεται στα βασικά πλάνα της ομάδας του Βίγκο και βρίσκεται στη λίστα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, όπως αναφέρει η ισπανική ιστοσελίδα "Elgoldigital.com".

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού προσπαθεί να πείσει τον Ιγκλέσιας να έρθει στην Ελλάδα και ταυτόχρονα οι Πειραιώτες να βρουν τη "χρυσή" τομή με την Θέλτα για την απόκτησή του.