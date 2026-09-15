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«Διαπραγματεύσεις Ολυμπιακού-Θέλτα για Μπόρχα Ιγκλέσιας»

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Στην τελική ευθεία το θέμα της απόκτησης του επιθετικού στον Ολυμπιακό και στην Ισπανία κάνουν λόγο για διαπραγματεύσεις με την Θέλτα για τον Μπόρχα Ιγκλέσιας. 

Η περίπτωση του 33χρονου Ισπανού επιθετικού έχει έρθει στο προσκήνιο των Ερυθρολεύκων τις τελευταίες ώρες, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. 

Ο πολύπειρος στράικερ δεν φαίνεται να βρίσκεται στα βασικά πλάνα της ομάδας του Βίγκο και βρίσκεται στη λίστα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, όπως αναφέρει η ισπανική ιστοσελίδα "Elgoldigital.com".

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού προσπαθεί να πείσει τον Ιγκλέσιας να έρθει στην Ελλάδα και ταυτόχρονα οι Πειραιώτες να βρουν τη "χρυσή" τομή με την Θέλτα για την απόκτησή του. 

«Διαπραγματεύσεις Ολυμπιακού-Θέλτα για Μπόρχα Ιγκλέσιας»