Ο Ρόδρι εξήγησε γιατί επέλεξε την Μπαρτσελόνα

Ο πολυτιμότερος παίκτης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, Ρόδρι, αποκάλυψε τους λόγους που επέλεξε να μετακομίσει στην Μπαρτσελόνα αυτό το καλοκαίρι.

Ο Ρόδρι συνεχίζει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, μετά από ένα έντονο καλοκαίρι, που χαρακτηρίσθηκε από την κατάκτηση του Μουντιάλ με την εθνική Ισπανίας, αλλά και το ενδιαφέρον που έδειξε για την απόκτηση του, η Ρεάλ Μαδρίτης του Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο Ισπανός μέσος, παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα «Mundo Deportivo», αποσαφηνίζοντας τους λόγους που τον οδήγησαν να επιλέξει τους «μπλαουγκράνα».

«Δεν ήταν εύκολη απόφαση. Το να πεις όχι στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι ποτέ απλό, ειδικά μετά την εξαιρετική υποδοχή που μου επεφύλαξαν. Ο Ζοσέ Μουρίνιο εξέφρασε ξεκάθαρα την επιθυμία του να με δει στην ομάδα του και μου είπε τι θα μπορούσα να προσφέρω. Η επικοινωνία ήταν πολύ θετική. Πήρα την απόφασή μου για αθλητικούς λόγους, με βάση αυτό που με παρακίνησε περισσότερο και την πεποίθησή μου ότι εδώ θα μπορούσα να προοδεύσω και να ευδοκιμήσω περισσότερο ως παίκτης», εξήγησε ο έμπειρος άσος, ο οποίος μάλιστα τηλεφώνησε στον Πορτογάλο προπονητή αφού πήρε την απόφασή του για να τον ευχαριστήσει.

Δύο άνδρες επηρέασαν ιδιαίτερα την επιλογή του να πάει στην Καταλονία: ο Χάνσι Φλικ και ο Ντέκο. «Η ηγεσία του Ντέκο και του Χάνσι έκανε τη διαφορά», ισχυρίσθηκε ο Ρόδρι. Η προσέγγιση του Γερμανού προπονητή τον προσέλκυσε ιδιαίτερα λόγω των υψηλών προτύπων και της φιλοδοξίας για διαρκή βελτίωση. «Σε καμία περίπτωση δεν μου άσκησαν πίεση. Όλοι εξέφρασαν την επιθυμία τους να με ενσωματώσουν στην ομάδα, να συνεργασθούν μαζί μου και να δουν τι θα μπορούσα να προσφέρω. Εκτίμησα πραγματικά την προσέγγισή τους και την έλλειψη άγχους. Ήθελα μια ζεστή και οικογενειακή ατμόσφαιρα. Δεν είχε να κάνει κυρίως με το να με πείσουν με στατιστικά στοιχεία, όχι. Ήταν περισσότερο για το ποδόσφαιρο. Πάντα βασίζομαι στις αποφάσεις μου στην αθλητική αξία, στο πού πιστεύω ότι μπορώ να κερδίσω, να είμαι χαρούμενος και, πάνω απ' όλα, να εξελιχθώ ως παίκτης. Γι' αυτό επέλεξα την Μπάρτσα».