ΕΠΟ: Η ώρα της μεγάλης γιορτής για τα 100 χρόνια

Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Με την συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA το πρωί, την αναπτυξιακή δράση για παιδιά "Football for Schools" το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους και την κορύφωση της γιορτής το βράδυ. Άκρως τιμητική η παρουσία των μελών της Συνομοσπονδίας, όπως και των legends του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Στην ανακοίνωσή της η ΕΠΟ αναφέρει:

Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιούνται σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου μια σειρά από δράσεις, που έχουν ως στόχο να γιορτάσουν τη συμπλήρωση ενός αιώνα οργανωμένου ελληνικού ποδοσφαίρου. Η UEFA τιμά εμπράκτως τα 100 χρόνια της ΕΠΟ, τόσο με τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής της Επιτροπής, όσο και με τη συμμετοχή του προέδρου, Αλεξάντερ Τσέφεριν και των μελών της στο φεστιβάλ για παιδιά "Football for Schools", αλλά και την παρουσία τους στη βραδινή γιορτή.

Δεν είναι μάλιστα τυχαίο το γεγονός ότι στις εκδηλώσεις της ημέρας εντάσσεται μία δράση για παιδιά. Η επιλογή της ΕΠΟ και της UEFA έχει και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς τόσο η Ελληνική Ομοσπονδία, όσο και η UEFA δίνουν μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου από τις μικρές ηλικίες, κάτι που φαίνεται από την πληθώρα προγραμμάτων Grassroots που υλοποιούνται από την ΕΠΟ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Αρχή.

Εκτός από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας που τιμούν με την θεσμική παρουσία τους τα 100 χρόνια οργανωμένου ποδοσφαίρου στη χώρα μας, σημαντικό είναι το γεγονός ότι στις εκδηλώσεις θα λάβουν μέρος legends και άλλες προσωπικότητες από το διεθνές στερέωμα, που θα πλαισιώσουν μεγάλες μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Παλιοί συμπαίκτες, αντίπαλοι και φίλοι, μαζί με τους ανθρώπους της ΕΠΟ και της UEFA γιορτάζουν τη συμπλήρωση ενός αιώνα της Ελληνικής Ομοσπονδίας.

Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται τη μεγάλη γιορτή για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ και όλους τους συμμετέχοντες με αγάπη, χαρά και ζεστασιά και όλοι μαζί τιμούν την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και τη σύνδεσή του με το παρόν και το μέλλον.