Καλάθης: «Στόχος να κερδίσουμε το Eurocup - Καλό να υπάρχει πίεση»

Ο Νικ Καλάθης αναφέρθηκε στους στόχους του νέου ΠΑΟΚ υπό τον Αντρέα Τρινκιέρι, τον τίτλο του Eurocup, αλλά και τον τρόπο που θα αγωνίζεται η ομάδα.

Μιλώντας στη media day και τους εκπροσώπους του Τύπου, o Έλληνας διεθνής γκαρντ του Δικεφάλου είπε…

Για την προετοιμασία και το «δέσιμο» της ομάδας: «Προφανώς, είμαστε ακόμα στην προετοιμασία και θεωρώ ότι με κάθε προπόνηση και κάθε παιχνίδι θα γινόμαστε όλο και καλύτεροι, ώστε να μάθουμε ο ένας τις κινήσεις του άλλου. Υπάρχουν πολλά νέα πρόσωπα, οπότε πρέπει να καταλάβουμε τι λειτουργεί και τι όχι. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει η σεζόν».

Για τους στόχους του ΠΑΟΚ και το Eurocup: «Προφανώς, όταν φτιάχνεις αυτή την ομάδα, ο στόχος είναι να διεκδικήσεις το Eurocup. Νομίζω ότι έχουμε τους χαρακτήρες και τους παίκτες στην ομάδα για να το πετύχουμε. Είναι ένας μακρύς δρόμος από εδώ και πέρα, οπότε θέλουμε να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι, γιατί έχουμε ακόμη δουλειά να κάνουμε. Στο τέλος της σεζόν, όμως, ο βασικός μας στόχος είναι να έχουμε την ευκαιρία να κερδίσουμε το Eurocup και να είμαστε πραγματικά ανταγωνιστικοί».

Για το πώς βρίσκει το ελληνικό μπάσκετ μετά την επιστροφή του: «Είναι λίγο διαφορετικό σε σχέση με πριν από 7-8 χρόνια, αλλά είναι ωραίο να βλέπεις τις ομάδες να γίνονται όλο και καλύτερες. Έλεγα σε κάποιον ότι θεωρώ πως αυτή είναι μία από τις καλύτερες χρονιές για το ελληνικό μπάσκετ, με τις ομάδες και τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν στην Ευρώπη. Οι ομάδες αρχίζουν να επενδύουν περισσότερα χρήματα και να αποκτούν καλύτερους παίκτες. Είναι κάτι συναρπαστικό για τους φιλάθλους και, φυσικά, για το ελληνικό μπάσκετ».

Για την πίεση και την επιθυμία του κόσμου του ΠΑΟΚ για τίτλους: «Προφανώς έχουμε μία πολύ δυνατή βάση φιλάθλων. Θέλουν να κερδίζουν. Νομίζω ότι έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ο ΠΑΟΚ κέρδισε κάτι. Εμείς έχουμε μεγάλους στόχους και, θα έλεγα, αρκετή πίεση. Αλλά είναι καλό να υπάρχει πίεση. Είναι καλό να βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση. Θα είμαστε έτοιμοι και, όπως είπα, είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάει η σεζόν».

Για τα χαρακτηριστικά που θα έχει ο φετινός ΠΑΟΚ: «Νομίζω ότι θα είμαστε μία ομάδα που θα παίζει πολύ πάνω-κάτω στο γήπεδο. Αυτό θα είναι το βασικό μας χαρακτηριστικό. Έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να τρέξουν, παιδιά όπως ο Τζέντι (Όσμαν), ο Κάιλ (Αλεξάντερ), ο Τρέβορ (Χάτζινς), ο Ναζ (Μήτρου-Λονγκ). Έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να παίξουν σε υψηλό τέμπο.

Το βασικό, όμως, θεωρώ ότι θα είναι η άμυνα. Ξέρω ότι ο κόουτς επιμένει πολύ στην αμυντική νοοτροπία. Από τη στιγμή που θα καταφέρνουμε να βγάζουμε άμυνες, θα μπορούμε να τρέξουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι το χαρακτηριστικό μας θα είναι ότι θα είμαστε μία ομάδα μετάβασης, μία ομάδα που θα παίζει πολύ με τους αιφνιδιασμούς. Δεν μπορώ πραγματικά να τη συγκρίνω με κάποια άλλη ομάδα στην οποία έχω αγωνιστεί».