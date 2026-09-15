Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Αλλαγή ώρας και στους δυο αγώνες

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την αλλαγή ώρας στους δυο αγώνες του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» (18-19/9). Στις 21:15 το Παναθηναϊκός-Μπουργκ (18/9)

Ο Παναθηναϊκός με ανακοίνωση του ενημέρωσε για την αλλαγή ώρας στους δυο αγώνες του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» (18-19/9).

Συγκεκριμένα η αναμέτρηση της Παρτίζαν με τον ΠΑΟΚ μεταφέρθηκε μισή ώρα νωρίτερα, 17:30 αντί για 18:00, ενώ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ μεταφέρθηκε 15' αργότερα, 21:15 αντί για 21:00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

Ενημέρωση για το πρόγραμμα του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει το φίλαθλο κοινό σχετικά με αλλαγές στις ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων της Παρασκευής 18/09, στο πλαίσιο του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Παρασκευή 18/09

17:30 | Partizan Mozzart Bet Belgrade – ΠΑΟΚ

21:15| Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR – JL Bourg

Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες του προγράμματος του Τουρνουά παραμένουν ως έχουν.