Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Αλλαγή ώρας και στους δυο αγώνες

Ο Παναθηναϊκός με ανακοίνωση του ενημέρωσε για την αλλαγή ώρας στους δυο αγώνες του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» (18-19/9).
Συγκεκριμένα η αναμέτρηση της Παρτίζαν με τον ΠΑΟΚ μεταφέρθηκε μισή ώρα νωρίτερα, 17:30 αντί για 18:00, ενώ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ μεταφέρθηκε 15' αργότερα, 21:15 αντί για 21:00.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:
Ενημέρωση για το πρόγραμμα του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει το φίλαθλο κοινό σχετικά με αλλαγές στις ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων της Παρασκευής 18/09, στο πλαίσιο του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:
Παρασκευή 18/09
17:30 | Partizan Mozzart Bet Belgrade – ΠΑΟΚ
21:15| Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR – JL Bourg
Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες του προγράμματος του Τουρνουά παραμένουν ως έχουν.
Ενημέρωση για το πρόγραμμα του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 15, 2026
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει το φίλαθλο κοινό σχετικά με αλλαγές στις ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων της Παρασκευής 18/09, στο πλαίσιο του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Το πρόγραμμα… pic.twitter.com/5wOSu7hHob