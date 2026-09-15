Παναθηναϊκός: Με Σαλάχ-Εντίν κόντρα στην Κηφισιά, ποιοι θα λείψουν

Στην αποστολή με το καλημέρα ο Μαροκινός αριστερός μπακ για τον αυριανό (16/9) αγώνα με την Κηφισιά για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Εκτός Λιβάι Γκαρσία, Φαν Ντρόνγκελεν και Λούζα.

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τρίτη η προετοιμασία του Τριφυλλιού για την αναμέτρηση της Τετάρτης (16/09) με την Κηφισιά στο γήπεδο της Λεωφόρου, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Το πρόγραμμα προπόνησης άρχισε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική, τελειώματα και στατικές φάσεις.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή στην οποία συμπεριλήφθηκε και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Σαλάχ Εντίν. Εκτός έμειναν για να πάρουν ανάσες Λιβάι Γκαρσία, Φαν Ντρόνγκελεν, Λούζα και οι τραυματίες Ταμπόρδα, Τσιριβέγια.

Αναλυτικά, την 23άδα της αποστολής απαρτίζουν οι Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Τσάπρας, Κάτρης, Ντε Φράι, Πάλμερ – Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ και Νεμπής.