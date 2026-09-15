Φινάλε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Formula Κite και τα Παγκόσμια ILCA6 και iQFOiL

Ολοκληρώθηκε στην Τουρκία το open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ολυμπιακής κατηγορίας Formula Kite και ο Κάμερον Μαραμενίδης κατέλαβε την 14η θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη με 154 βαθμούς.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έλαβε μέρος στον χρυσό στολίσκο των 25 σκαφών (συνολικά έτρεξαν 56) και στις 19 ιστιοδρομίες που έγιναν (11 για τα προκριματικά και οκτώ για τα τελικά) τερμάτισε 8, 7, 6, 11, 4, 10, 10, 4, 11, 8, 12 (την αφαίρεσε), 12, 7, 15, 26 (πήρε πέναλτι και την αφαίρεσε), 15, 14, 20 (την αφαίρεσε), 12 αντίστοιχα.

Φινάλε και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ILCA 6 γυναικών της Ιρλανδίας με 11 ιστιοδρομίες και η Ερμιόνη Γκίκα κατέλαβε την 34η θέση με 193 βαθμούς μεταξύ 108 σκαφών από 44 χώρες. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια 2025 και 2026 στην κατηγορία Youth συμμετείχε στον χρυσό στολίσκο των 54 σκαφών. Η Βαρβάρα Πόρτολου τερμάτισε 78η με 174 βαθμούς.

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα iQFOil της Μ. Βρετανίας έγιναν 16 ιστιοδρομίες και η Δανάη Ποντίφηξ τερμάτισε 31η με 294 βαθμούς, ενώ η Δανάη Γιαννούλη ήταν 33η με 315β. και 13η στην κατηγορία U23. Έλαβαν μέρος 70 σκάφη από 23 χώρες.

Στους άνδρες ο Αλέξανδρος Κοκκινάκης κατέλαβε την 96η θέση με 371 βαθμούς σε σύνολο 109 σκαφών από 36 χώρες.