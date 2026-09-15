Λάζαρ Ραντζέλοβιτς: Στην έκτη θέση παγκοσμίως σε ασίστ!

Ο Λάζαρ Ραντζέλοβιτς κάνει απίθανα πράγματα στο ξεκίνημα της σεζόν με την Βοϊβοντίνα οδηγώντας την σερβική ομάδα στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας πίσω μόνο από τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού μετρά μέχρι στιγμής 3 γκολ και 6 ασίστ σε 9 συμμετοχές, επίδοση που τον φέρνει στην 6η θέση παγκοσμίως στη σχετική λίστα και στην κορυφή στο σερβικό πρωτάθλημα σε ότι αφορά τις τελικές.



Ο Ραντζέλοβιτς είχε ξεχωρίσει και την περυσινή σεζόν, όταν σε 26 παιχνίδια πέτυχε 6 γκολ αλλά και μοιράζοντας 11 ασίστ, επιβεβαιώνοντας έτσι την ικανότητά του να δημιουργεί συνεχώς ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του.



Φέτος αποτελεί έναν από τους κύριους «πυλώνες» της Βοϊβοντίνα, η οποία πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία έχοντας απολογισμό 7 νίκες και 2 ήττες.