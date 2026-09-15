Βούκτσεβιτς: «Μίλησα με Σπανούλη για να παίξω στην Εθνική Ελλάδας, αλλά του είπα πως νιώθω Σέρβος»

Σε συνέντευξη του σε σερβικό μέσο ο Τρίσταν Βούκτσεβιτς εξήγησε γιατί επέλεξε την εθνική Σερβίας και όχι της Ελλάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο σερβικό «BasketNews»:

«Πάντα είχα στο μυαλό μου να παίξω για τη Σερβία. Είχα μια άσχημη εμπειρία στην Παρτιζάν, εξαιτίας της οποίας αποφάσισα να περιμένω και να δω αν θα επέστρεφα στη Σερβία μετά από όλα αυτά. Ο Πέσιτς μου εξήγησε ότι η εθνική ομάδα και η Παρτιζάν είναι εντελώς διαφορετικές ιστορίες, ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα – και αυτό ίσχυε. Νιώθεις καλά στην εθνική ομάδα, όλα είναι θετικά και όμορφα. Μπαίνεις στο γήπεδο για να κερδίσεις», τόνισε σε ΜΜΕ της Σερβίας.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε πως ο Βασίλης Σπανούλης προσπάθησε να τον «ψήσει» να παίξει με την Εθνική Ελλάδας. «Εκείνη την περίοδο, μίλησα και με τον προπονητή της Ελλάδας, ο οποίος προσπάθησε να με πείσει να παίξω για την Ελλάδα. Μεγάλωσα στην Αθήνα, αλλά τελικά του είπα: "Νιώθω Σέρβος". Δεν έχεις κανένα οικονομικό όφελος, δεν πληρώνεσαι για να παίξεις, παίζεις επειδή το αγαπάς. Του είπα αμέσως ότι η πιο ρεαλιστική επιλογή είναι η Σερβία», ανέφερε.



Για την απουσία του στα καλοκαιρινά «παράθυρα»: «Είχα έναν τραυματισμό και δεν μπορούσα να παίξω. Έκανα ενέσεις και από την ομάδα μου με συμβούλευσε ότι είναι προτιμότερο να ξεκουραστώ και να προετοιμαστώ για τη σεζόν – ή πιο συγκεκριμένα, να μην ρισκάρω έναν νέο τραυματισμό παίζοντας με την εθνική ομάδα. Τώρα είμαι μια χαρά. Αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα που προπονούμαι ατομικά, από την επόμενη ξεκινά η ομαδική προπόνηση, για την οποία είμαι σωματικά έτοιμος».