Τσέφεριν και οι legends 2004 στο φεστιβάλ «Football in Schools»

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ, πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους το φεστιβάλ "Football in Schools" με τη συμμετοχή παιδιών από την ευρύτερη περιοχή.

Στην εκδήλωση ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, Έλληνες Πρωταθλητές Ευρώπης, ξένοι παλαίμαχοι διεθνείς και πολλοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου.

Τον πρόεδρο της UEFA που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στους Θεσσαλονικείς, υποδέχθηκε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης. Οι δύο άνδρες συνομίλησαν σε πολύ ευχάριστο κλίμα και έβγαλαν αρκετές φωτογραφίες τόσο μαζί, όσο και με τα παιδιά.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας μάλιστα, δεν παρέλειψε να δείξει και τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες, παρέα με τους αγαπημένους στο φίλαθλο κοινό Πρωταθλητές Ευρώπης Θοδωρή Ζαγοράκη, Γιώργο Καραγκούνη, Άγγελο Μπασινά, Βασίλη Τσιάρτα, Δημήτρη Παπαδόπουλο, την πρώτη σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Γυναικών, Δήμητρα Παντελιάδου, τον Γερμανό πρώην διεθνή, Όλιβερ Μπίρχοφ και τον Κροάτη παλαίμαχο διεθνή, Αλιόσα Ασάνοβιτς.

Το φεστιβάλ στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία και τα παιδιά ευχαριστήθηκαν ιδιαίτερα που έπαιξαν ποδόσφαιρο με θρύλους του ποδοσφαίρου και σημαντικούς ανθρώπους του αθλήματος.