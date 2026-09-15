Ο Κριστιάνο αγοράζει την Αλ-Νασρ μαζί με το αφεντικό της Μίλαν!

Σύμφωνα με την A Bola, ο Πορτογάλος άσος σκοπεύει να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο της ομάδας που αγωνίζεται από το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας!

Έτοιμος να ταράξει και με επενδυτικό τρόπο τα νερά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Σύμφωνα με αραβικά δημοσιεύματα που επιβεβαιώνει και η πορτογαλική A Bola, ο CR7 μαζί με ένα γκρουπ τεσσάρων ακόμα επιχειρηματιών σκοπεύουν να καταθέσουν πρόταση για την εξαγορά της Αλ-Νασρ από το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ένας από αυτούς είναι ο Τζέρι Καρντιντάλε, διεθύνων σύμβουλος της RedBird Capital Partners, που έχει στην ιδιοκτησία του την Μίλαν, ενώ στο σχήμα αναμένεται να συμμετέχουν και τρεις Άραβες επιχειρηματίες.

Κάθε συνέταιρος πρόκειται να βάλει μίνιμουμ το ποσό των 100 εκατομμυρίων δολαρίων, σε μία κίνηση που υπόσχεται αλλαγή σελίδας σε ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά brand του αραβικού κόσμου.