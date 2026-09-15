Αλγουαθίλ: «Δεν μίλησα με Μεντιλίμπαρ, περιμένω μια επιθετική Γιαγκελόνια, γι' αυτό ήρθα στον Ολυμπιακό...» (vid)

Ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε ενόψει της πρεμιέρας στη League Phase του Europa απέναντι στην πολωνική Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης» (16/9, 22:00).

Οι δηλώσεις του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στη συνέντευξη Τύπου μετά τον Σαντιάγο Εσε:

Για τον Εσε και τις σκέψεις για την ενδεκάδα: «Έχω καταλήξει λίγο ή πολύ. Μένει άλλη μία προπόνηση, όχι για να μην σας πω για τον Σαντιάγο. Αυτό που πρέπει να κάνω είναι να δουλέψω μαζί με την ομάδα. Να δοκιμάσουμε ιδέες, να βοηθήσουμε την ομάδα. Ανεξάρτητα από το τι έγινε στο προηγούμενο ματς που χάσαμε, πάντα θα κάνω το καλύτερο για την ομάδα».

Για το εάν υπάρχει... μυστική συνταγή: «Δεν το ήξερα αυτό. Δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε το παρελθόν ή το Conference. Αυτό που θέλουμε είναι να νικήσουμε αύριο. Οι απαιτήσεις του κόσμου, της ομάδας και των παικτών, αλλά και οι δικές μου είναι πολύ μεγάλες. Δεν μας εξυπηρετεί να λέμε για τελικό, αλλά το να νικήσουμε αύριο».

Για τον Ολυμπιακό και τους Βαλβέρδε και Μεντιλίμπαρ: «Εχω απεριόριστη επαφή και με τον Ερνέστο και τον Μεντιλίμπαρ. Με τον Μεντιλίμπαρ δεν μίλησα αφότου υπέγραψα, διότι δεν μου φάνηκε σωστό. Ο Ερνέστο μου έχει πει το πόσο ωραίο είναι να νικάς εδώ. Αυτό που εύχομαι είναι, όταν θα φύγω μετά από χρόνια, να έχω την ίδια αγάπη και εκτίμηση για εκείνους».

Για τη Γιαγκελόνια: «Έχω πολύ καλή εικόνα για τη Γιαγκελόνια. Πιέζει από τους εξτρέμ, παίζει από πίσω. Περιμένω έναν πολύ επιθετικό αντίπαλο. Θέλουμε να ανταπεξέλθουμε αμυντικά. Όταν να έχουμε τις ευκαιρίες να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Θα περιμένουμε ένα σκληρό παιχνίδι και θα πρέπει να είμαστε δυνατοί αμυντικά και αποτελεσματικοί στην επίθεση».

Για την παρουσία του, πώς νιώθει ο ίδιος και γιατί ανέλαβε μια ομάδα, ενώ έχει αρχίσει η σεζόν: «Είναι πολύ απλή η απάντηση. Ήρθα στον Ολυμπιακό».