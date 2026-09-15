Έσε: «Η ομάδα μάς έχει όλους ανάγκη, υψηλές οι απαιτήσεις, πάμε παιχνίδι με παιχνίδι» (vid)

Ο Αργεντινός μέσος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού ενόψει της πρεμιέρας στη League Phase του Europa απέναντι στη Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης» (16/9, 22:00).

Οι δηλώσεις του Σαντιάγο Έσε πριν τις τοποθετήσεις του Ιμανόλ Αλγουαθίλ:

Για το ότι έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό και τις υψηλές απαιτήσεις στη διοργάνωση: «Η αλήθεια είναι πως το Conference League πέρασε, πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε για αυτό, πρέπει να μιλάμε για το μέλλον. Οι απαιτήσεις είναι υψηλές, μακάρι όσα θέλουμε να γίνουν πραγματικότητα, αλλά βλέπουμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Θα ήταν όμορφο να ξεκινήσουμε με νίκη ώστε να προχωρήσουμε και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται και να δώσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο».

Για το γεγονός ότι έχει σκοράρει όλα του τα γκολ στην Ευρώπη και τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί: «Είμαστε όλοι εδώ και όλοι μαζί πρέπει να βοηθήσουμε. Σε όλους τους τομείς. Η ομάδα μάς έχει όλους ανάγκη. Θα πρέπει και αύριο όχι μόνο να προσπαθούμε για το γκολ, αλλά για να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο. Ό,τι είναι καλό για τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να το κάνουμε».

Για το ότι είναι από τους πιο... παλιούς, ξέρει την πίεση και αν έχει εικόνα για τη Γιαγκελόνια: «Φυσικά το νιώθουμε. Όλοι θέλουμε να γυρίσουμε σε καλές εμφανίσεις και καλά αποτελέσματα. Ένα κακό αποτέλεσμα μας επηρεάζει, δεν μας αφήνει ήρεμους. Είχαμε λίγες ημέρες, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Να είμαστε ο καλύτερος εαυτός μας ώστε τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Όλες οι ομάδες στη διοργάνωση είναι καλές και ανταγωνιστικές.

Πρέπει να κάνουμε ένα καλό ματς, να είμαστε καλύτεροι από εκείνους ώστε να ξεκινήσουμε θετικά τη διοργάνωση. Σίγουρα δεν θέλω να μιλάω για το Conference League, όχι ότι δεν με κάνει χαρούμενο, αλλά δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε. Άλλη διοργάνωση, άλλη σεζόν, άλλη ομάδα. Δεν πρέπει να ξεκινάμε με αυτό το σκεπτικό. Θέλουμε να κάνουμε μια καλή εμφάνιση, να ξεκινήσουμε με νίκη. Θέλουμε να βγούμε μπροστά εμείς οι παίκτες, αλλά όχι σκεπτόμενοι το παρελθόν γιατί δεν μας ευνοεί».

Για το τι πρέπει να κάνει ένας παίκτης που έρχεται από άλλη ήπειρο, όπως ο Αρμάντο Γκονσάλες: «Αυτό που προέχει είναι η προσαρμογή. Πρέπει να προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Θα του ζητήσουν γκολ και να δουλεύει για την ομάδα. Κάνει δουλειά και είναι καλό παιδί. Είμαστε εδώ να τον στηρίξουμε ώστε και εκείνος να βοηθήσει την ομάδα».