AEK: Βιτάλις και Βάργκα στην εθνική Ουγγαρίας (pic)

Διπλή εκπροσώπηση θα έχει η ΑΕΚ στην Εθνική Ουγγαρίας με τους Μιλάν Βιτάλις και Μπάρναμπας Βάργκα να καλούνται στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας τους.

Συγκεκριμένα, όπως αναμενόταν, οι δύο παίκτες της ΑΕΚ, θα είναι στην ουγγρική αποστολή για τα ματς του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου στο Nations League. Η Εθνική Ουγγαρίας, θα υποδεχθεί την Ουκρανία στις 25 Σεπτέμβρη και στις 28/9 θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Βόρεια Ιρλανδία. Έπειτα θα φιλοξενήσει τη Γεωργία στις 2/10 και στις 5 Οκτωβρίου θα παίξει ξανά απέναντι στην Ουκρανία.