AEK: Βιτάλις και Βάργκα στην εθνική Ουγγαρίας (pic)

Συγκεκριμένα, όπως αναμενόταν, οι δύο παίκτες της ΑΕΚ, θα είναι στην ουγγρική αποστολή για τα ματς του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου στο Nations League. Η Εθνική Ουγγαρίας, θα υποδεχθεί την Ουκρανία στις 25 Σεπτέμβρη και στις 28/9 θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Βόρεια Ιρλανδία. Έπειτα θα φιλοξενήσει τη Γεωργία στις 2/10 και στις 5 Οκτωβρίου θα παίξει ξανά απέναντι στην Ουκρανία.
Hat OTP Bank Liga-klub ad játékost a férfi A-válogatott első négy Nemzetek Ligája-mérkőzésére készülő keretbe.— MLSZ (@MLSZhivatalos) September 15, 2026
⬇️https://t.co/6A6US8JpiC#csakegyutt #magyarok #HUNUKR #NIRHUN #HUNGEO #UKRHUN pic.twitter.com/zZGdp42y6C