Παρών στα εγκαίνια παιδικής χαράς στη Ν. Ερυθραία ο Ηλιόπουλος - Με δική του δωρεά 100.000 ευρώ η κατασκευή (pic)

Τις κοινωνικές του ευαισθησίες έδειξε για μια ακόμα φορά ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ Μάριο Ηλιόπουλος ο οποίος προχώρησε σε μια σπουδαία κίνηση καθώς με δική του μεγάλη δωρεά ύψους 100.000 ευρώ, κατασκευάστηκε παιδική χαρά στη Νέα Ερυθραία.

Μάλιστα ο Δήμαρχος Βασίλης Ξυπολυτάς κατά την ομιλία του, στάθηκε ιδιαίτερα στον ισχυρό άνδρα της Ένωσης, τον οποίο ευχαρίστησε.

Αναλυτικά όλα όσα ανέφερε ο Δήμαρχος Κηφισιάς - Ν. Ερυθραίας - Εκάλης Βασίλης Ξυπολυτάς:

«Εγκαινιάσαμε μια ακόμη σύγχρονη και ασφαλή παιδική χαρά στον Δήμο μας! (στην πλατεία 28 Οκτωβρίου στη Νέα Ερυθραία). Με σύγχρονα παιχνίδια και εργονομικές κατασκευές. Έναν όμορφο χώρο χαράς και συνάντησης για όλη την οικογένεια.

Ευχαριστούμε θερμά τον δωρητή μας, την Seajets και ιδιαίτερα τον κ. Μάριο Ηλιόπουλο που με αγάπη συνεχίζει να στηρίζει τα παιδιά και τη νεολαία της Νέας Ερυθραίας. Τις επόμενες ημέρες ξεκινάει μια ακόμα σημαντική δωρεά, η ανακαίνιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του 2 & 3 Δημοτικού και του Λυκείου της Νέας Ερυθραίας!

Ευχόμαστε ατελείωτο παιχνίδι και όμορφες αναμνήσεις σε μικρούς και μεγάλους»!