Στην Athens Kallithea FC ο Χρήστος Κοσίδης 

Ο 21χρονος δεξιός μπακ, που νωρίτερα αποχαιρέτησε την Ένωση, υπέγραψε στην Αθηναϊκή ομάδα και θα φορά τη φανέλα της.
H ανακοίνωση:
Ο Χρήστος Κοσίδης υπέγραψε στην Athens Kallithea FC
Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του 21χρονου αμυντικού Χρήστου Κοσίδη, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ.
Ο Κοσίδης είναι πρώην διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες της Ελλάδας, προέρχεται από την ακαδημία της ΑΕΚ και κατέγραψε συνολικά 39 συμμετοχές στη Super League 2 με την ΑΕΚ Β, ενώ την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα, αγωνιζόμενος σε δύο αναμετρήσεις για το Κύπελλο Ελλάδας.
Σε επίπεδο Εθνικών ομάδων, ο Κοσίδης έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα με τις ομάδες Κ17 και Κ19.
Καλωσήρθες, Χρήστο.