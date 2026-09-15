Στην Athens Kallithea FC ο Χρήστος Κοσίδης 

Ο Χρήστος Κοσίδης που έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΚ συνεχίζει στο πρωτάθλημα της Super League 2 με την φανέλα της Athens Kallithea FC.

Ο 21χρονος δεξιός μπακ, που νωρίτερα αποχαιρέτησε την Ένωση, υπέγραψε στην Αθηναϊκή ομάδα και θα φορά τη φανέλα της.

H ανακοίνωση:

Ο Χρήστος Κοσίδης υπέγραψε στην Athens Kallithea FC

Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του 21χρονου αμυντικού Χρήστου Κοσίδη, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ.

Ο Κοσίδης είναι πρώην διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες της Ελλάδας, προέρχεται από την ακαδημία της ΑΕΚ και κατέγραψε συνολικά 39 συμμετοχές στη Super League 2 με την ΑΕΚ Β, ενώ την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα, αγωνιζόμενος σε δύο αναμετρήσεις για το Κύπελλο Ελλάδας.

Σε επίπεδο Εθνικών ομάδων, ο Κοσίδης έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα με τις ομάδες Κ17 και Κ19.

Καλωσήρθες, Χρήστο.