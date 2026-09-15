Προγνωστικά Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης: Από ημίχρονο για το 1.95

Η Έλτσε υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της La Liga

Δείτε παρακάτω την ανάλυση και τα προγνωστικά La Liga για την αναμέτρηση.

Ανάλυση Έλτσε

Η Έλτσε έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας από το «Σαν Μαμές», αντέχοντας στην πίεση της Αθλέτικ Μπιλμπάο. Οι φιλοξενούμενοι αντιμετώπισαν αρκετές δυσκολίες, αλλά παρουσίασαν μαχητικό πρόσωπο και πήραν ένα θετικό αποτέλεσμα σε μία απαιτητική έδρα.

Ανάλυση Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ Μαδρίτης άφησε πίσω της την ήττα από την Μπέτις και επέστρεψε άμεσα στις επιτυχίες. Η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο πραγματοποίησε ακόμη μία επιβλητική εμφάνιση στην έδρα της, επικρατώντας με 4-1 της Ράγιο Βαγιεκάνο.

Δείτε τα προγνωστικά Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης!

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