Μονέκε: «Back-to-back MVP ο Βεζένκοφ – Η καλύτερη μεταγραφή ο Μοντέρο»

Ο Τσίμα Μονέκε μίλησε για τη νέα σεζόν στην Euroleague και... έβγαλε το καπέλο στους Σάσα Βεζένκοφ και Γιαν Μοντέρο.

Αναλυτικά μερικά από όσα είπε στο "Triple Threat Show":

Για την πρόβλεψη του αναφορικά με το ποιος θα είναι ο MVP της νέας σεζόν:

«Ο Βεζένκοφ θα είναι back-to-back ο MVP. Πιστεύω ότι οι άλλοι υποψήφιοι θα πάρουν ψήφους ο ένας από τον άλλον. Και ο Σάσα, όσους και αν προσθέσεις, τον Μοντέρο και τον Κόντι, δεν τον επηρεάζουν. Το παιχνίδι του είναι αποδοτικό και άνετο και θα βάζει εύκολα καλάθια. Θα βάζει τα τρίποντα του και θα κερδίζει φάουλ, αλλά, ο Σάσα θα το πάρει ξανά».

Για την καλύτερη μεταγραφή της σεζόν:

«Για μένα είναι ο Γιάν Μοντέρο. Είναι διαφορετικός. Είτε ξεκινάει εκείνος, είτε ο Κόντι, θα παίξει το παιχνίδι του. Για μένα δεν είναι η κατάσταση σαν του TJ στον Παναθηναϊκό. Είναι απλά ξεχωριστός».