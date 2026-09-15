ΠΑΟΚ: Προς Παναιτωλικό ο Θυμιάνης

Ο Κώστας Θυμιάνης θα συνεχίσει, όπως όλα δείχνουν, την καριέρα του στον Παναιτωλικό - Απόχωρεί ως ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ και υπογράφει συμβόλαιο διετούς διάρκειας με την ομάδα του Αγρινίου

Ο Κώστας Θυμιάνης αναμένεται να αποτελέσει την μεταγραφή της τελευταίας στιγμής για την ομάδα του Αγρινίου.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής μένει ελεύθερος από τον Δικέφαλο του Βορρά και υπογράφει άμεσα συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τον Παναιτωλικό και τίθεται υπό τις οδηγίες του Γιάννη Αναστασίου.

Ο χαφ των ασπρόμαυρων βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη από τον Ιούλιο του 2024, όμως δεν βρήκε όσο χρόνο θα ήθελε και έτσι ψάχνει την επόμενη πρόκληση στην καριέρα του, η οποία τον οδηγεί στην ομάδα του Παναιτωλικού.