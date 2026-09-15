ΚΑΕ Μαρούσι: «Το σύστημα τρέμει, αντιλαμβανόμαστε τον πανικό τους»

Νέο ξεμπρόστιασμα του συστήματος από την ΚΑΕ Αμαρουσίου, που κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του για παραμυθάκια και κατασκευή λάσπης.

Σταθερά σε... θέση επίθεσης το Μαρούσι, που θέλει «ξεσκεπάσει» τη δράση του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου.

Η ομάδα των βορείων προαστίων υποστήριξε μέσω ανακοίνωσής της πως: «Το “σύστημα” τρέμει και κατασκευάζει λάσπη και παραμυθάκια πιστεύοντας πως έτσι θα μας φοβίσουν και θα σταματήσουμε», ξεκαθάρισε πως είναι έντιμη και πεντακάθαρη και έδωσε... ραντεβού στη Δικαιοσύνη.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Αντιλαμβανόμαστε τον πανικό που έχουν προκαλέσει οι καταγγελίες μας. Καταγγελίες που έχουν ήδη δικαιωθεί. Το “σύστημα” τρέμει και κατασκευάζει λάσπη και παραμυθάκια πιστεύοντας πως έτσι θα μας φοβίσουν και θα σταματήσουμε. Είμαστε έντιμοι και πεντακάθαροι. Αυτοί; Μετά την ΕΕΑ, σύντομα θα το απαντήσει η Δικαιοσύνη.»