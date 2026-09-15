Λέικερς: Ο λόγος που ο Σμαρτ αποχώρησε για τους Ρόκετς

Ο Μάρκους Σμαρτ ήταν έτοιμος να αποχωρήσει από τους Λος Άντζελες Λέικερς στο τέλος της σεζόν και τελικά υπέγραψε στους Χιούστον Ρόκετς.

Ο Μάρκους Σμαρτ την περασμένη σεζόν ήταν από τους καλύτερους παίκτες των Λος Άντζελες Λέικερς και έμοιαζε… αυτονόητο πως οι «Λιμνάνθρωποι» θα προσπαθούσαν να ανανεώσουν το συμβόλαιό του.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Ο 32χρονος αποχώρησε από τους Λέικερς και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Χιούστον Ρόκετς. Μάλιστα, κάτι παρόμοιο έγινε και πέρσι, με τις «Ρουκέτες» να υπογράφουν τον Ντόριαν Φίνεϊ-Σμιθ, ο οποίος είχε επίσης μείνει ελεύθερος ενώ πέρασε τη σεζόν στους «Λιμνανθρώπους».

Σύμφωνα με τον Γιόβαν Μπούχα, ο Σμαρτ ήταν αυτός που ήταν έτοιμος να προχωρήσει και ήθελε μία διαφορετική κατάσταση. Έτσι, φαίνεται πως δεν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να κάνει ο Ρομπ Πελίνκα για να τον κρατήσει στην ομάδα.