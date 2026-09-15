Παναθηναϊκός: Προλαβαίνει την εκκίνηση της σεζόν ο Ρογκαβόπουλος!

Η πορεία της αποθεραπείας του Νίκου Ρογκαβόπουλου προχωράει εξαιρετικά, όπως αποκάλυψαν οι «Άγνωστες Υποθέσεις», με τον Έλληνα άσο να προλαβαίνει την εκκίνηση των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού! Πρόβλημα με τον Δημήτρη Μωραΐτη.

Επιτέλους ευχάριστα στο «τριφύλλι», με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να βλέπει τον Ρογκαβόπουλο να προοδεύει μετά τον τραυματισμό του στο φιλικό με το Μαρούσι και όπως αποκάλυψε το SDNA μέσω της εκπομπής «Άγνωστες Υποθέσεις» να μετράει μέρες για την επιστροφή του.

Ο Έλληνας άσος υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο στις 5 Αυγούστου στο ματς με την ομάδα των βορείων προαστίων, με την κατάστασή του όμως ήδη 10 μέρες μετά να είναι πολύ καλύτερη.

Έτσι, όπως αποκάλυψαν οι «Άγνωστες Υποθέσεις», ο Ρογκαβόπουλος μετράει μέρες για να μπει και πάλι στις προπονήσεις και θα προλάβει την εκκίνηση των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων και το παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Εuroleague κόντρα στην Παρί στο «T-Center» στις 24 Σεπτεμβρίου (21:15).

Την ίδια στιγμή μικρό πρόβλημα τραυματισμού ταλαιπωρεί τον Μωραΐτη, που δεν θα είναι διαθέσιμος στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στις 18-19 του μήνα.

Επικοινωνία του Λιόλιου με τον Ρογκαβόπουλου

Επιπλέον, όπως επίσης αναφέρθηκε στις «Άγνωστες Υποθέσεις», ο Βαγγέλης Λιόλιος επικοινώνησε με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, με τον πρόεδρο της ΕΟΚ να επιθυμεί να ενημερωθεί για την πορεία του τραυματισμού του Έλληνα άσου ενόψει του «παραθύρου» των προκριματικών της Εθνικής.