Super Cup: Προβληματισμός στις ομάδες για τα κρούσματα στη Ρόδο, σκέψεις για αλλαγή έδρας!

Έντονος προβληματισμός υπάρχει στις ομάδες ενόψει του Super Cup, όπως αποκάλυψαν οι «Άγνωστες Υποθέσεις», και είναι πιθανή η αλλαγή έδρας.

Αμφίβολη είναι η διεξαγωγή του Super Cup στη Ρόδο, αφού το νησί τον τελευταίο μήνα ταλανίζεται από πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας, με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ να έχουν ήδη πληγεί.

Η Ένωση έχει ήδη 11 παίκτες με γαστρεντερίτιδα, με το «τριφύλλι» να έχει άλλα 8 σε μέλη του σταφ στην επιστροφή τους από το τουρνουά που φιλοξενήθηκε στο νησί, σε μία συνθήκη που στην παρούσα φάση αφήνει πολλές αμφιβολίες για τη διεξαγωγή του Super Cup στη Ρόδο.

Ήδη φαίνεται πως εξετάζονται και άλλες περιοχές για να φιλοξενήσουν τη διοργάνωση, αφού οι 4 ομάδες που θα συμμετάσχουν (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ) έχουν έντονο προβληματισμό.

Τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ημέρες, με την κατάσταση με την γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο να απομακρύνει από το νησί το Super Cup.