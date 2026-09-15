Ο Παναθηναϊκός θέλει να ορίσει επίσημη έναρξη των εντός έδρας ματς του, τις 17:30!

Σε μια ξεχωριστή κίνηση η οποία θα βοηθήσει τόσο τις οικογένειες όσο και τους φιλάθλους της που έρχονται από την επαρχία για να δουν την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ να αγωνίζεται στα εντός έδρας παιχνίδια της, προσανατολίζεται η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή «Άγνωστες υποθέσεις», η διοίκηση της ΠΑΕ έχει κινήσει τις... τηλεοπτικές διαδικασίες έτσι ώστε ο Παναθηναϊκός, από τον Οκτώβριο πια, να έχει επίσημη ώρα έναρξης στα παιχνίδια τoυ και όλα να ξεκινούν στις 17:30!

Ένα νέο... άνοιγμα προς τον κόσμο, έχοντας το μάλιστα προχωρήσει ως σκέψη, κάτι που θα λύσει τα προβλήματα τόσο των ανθρώπων που θέλουν να πάνε στο ΟΑΚΑ μαζί με τα παιδιά τους αλλά ακόμα περισσότερο όσους ταξιδεύουν από επαρχιακές πόλεις για να δουν το «Τριφύλλι» να αγωνίζεται εκεί.

Μια κίνηση που σίγουρα θα... αντιμετωπίσει και τις καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα το ψύχος, που όταν ξεκινούν οι φθινοπωρινοί και χειμερινοί μήνες, κάνει την εμφάνισή του στο συγκεκριμένο γήπεδο.