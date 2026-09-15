Τσέφεριν: «Ο Γκαγκάτσης είναι ο καλύτερος πρόεδρος» (vid)

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, ο επικεφαλής της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Μεταξύ των προσκεκλημένων της ΕΠΟ για την εκδήλωση των 100 χρόνων ήταν και ο πρόεδρος της UEFA, Aλεξάντερ Τσέφεριν, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ερωτηθείς για τη βραδιά στη Θεσσαλονίκη, ο ίδιος στάθηκε στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Μάκη Γκαγκάτση, λέγοντας χαρακτηριστικά : «Ο Μάκης (σ.σ. Γκαγκάτσης) είναι ο καλύτερος πρόεδρος».

Δεν παρέλειψε όμως να αναφερθεί και στη Θεσσαλονίκη, η οποία βρίσκεται στο... επίκεντρο των εκδηλώσεων, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων: «Όπως είπα και στον λόγο μου, αγαπώ τη Θεσσαλονίκη».