Το γκολ του σαββατοκύριακου μπήκε στο Κένταυρος Βριλησσίων - Μαρούσι! (vid)

Τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα ξεκίνησαν και στα Βριλήσσια (12/9) σημειώθηκε μια... γκολάρα υποψήφια για «Puskás»!

Ο Κένταυρος Βριλησσίων επέστρεψε στην Α' ΕΠΣ Αθηνών μετά την «παρθενική» σεζόν του στην Γ' Εθνική και υποδέχθηκε το Μαρούσι, το οποίο είναι μια ανερχόμενη δύναμη στην κορυφαία κατηγορία των τοπικών, στο πλαίσιο της πρεμιέρας για τον 1ο όμιλο.

Το τελικό 1-0 διαμορφώθηκε από το 16ο λεπτό με «δράστη» τον Γιάννη Γεωργουδάκη, ο οποίος επέστρεψε στον Κένταυρο ύστερα από ένα χρόνο στον ΠΑΟ Ρουφ και πέτυχε ένα από τα καλύτερα γκολ που έχουμε δει ποτέ και... εύκολα θα διεκδικούσε βραβείο «Puskás»!

Δείτε μέσω του soccerlive.gr το απίστευτο γκολ του 35χρονου επιθετικού: