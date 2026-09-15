Οι προπονητές στην Πορτογαλία ψήφισαν: Παίκτης του Αυγούστου ο Παυλίδης

Ο διεθνής επιθετικός είχε πετύχει πέντε γκολ κόντρα σε Ακαντέμικο Βιζέου, Κάζα Πία και Εστορίλ.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει ξεκινήσει… on fire τη φετινή χρονιά.

Στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, σε τρία παιχνίδια τον προηγούμενα μήνα, κόντρα σε Ακαντέμικο Βιζέου, Κάζα Πία και Εστορίλ πέτυχε πέντε γκολ, ένα στο πρώτο παιχνίδι, τρία στο δεύτερο και ένα στο τρίτο ενώ συνολικά σε έξι αγώνες έχει 8 τέρματα και είναι μόνος πρώτος στον πίνακα των σκόρερ!

Αυτή η εκρηκτική εκκίνηση έφερε στον 27χρονο διεθνή φορ και την πρώτη του φετινή ατομική διάκριση, καθώς αναδείχθηκε o καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος για τον μήνα Αύγουστο σε ψηφοφορία των προπονητών της κατηγορίας.