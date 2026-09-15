Φως στο τούνελ για τη Βαλένθια!

Η αλλαγή προπονητή έκανε καλό στις νυχτερίδες που έφτασαν στην πρώτη τους φετινή νίκη.

Η απόλυση του Κάρλος Κορμπεράν αποδείχθηκε το ηλεκτροσόκ που χρειαζόταν, ώστε η Βαλένθια να βρει και πάλι σφυγμό.

Πρώτη φετινή νίκη για τις νυχτερίδες, που σε ένα φτωχό ποιοτικό ματς πέρασαν νικηφόρα από το Μεντιθορόθα και πήραν βαθιά ανάσα.

Ένα γκολ του Ριόχα λίγο πριν το τέλος (78’) ήταν αρκετό για τη Βαλένθια για να αλώσει την έδρα της Αλαβές και να βγει από την επικίνδυνη ζώνη.

Ανάλογη ανάσα πήρε και η Ράγιο Βαγεκάνο που μετά από καιρό επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις. Δύο γρήγορα γκολ από Άλβαρο Γκαρσία (3’) και Πεδρόσα (26’) έδωσαν μαξιλάρι ασφαλείας στο 2-1 επί της Εσπανιόλ που μείωσε στο 54ο λεπτό με τον Φερνάντεθ.